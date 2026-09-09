Kicillof pisa Misiones: reunión con Passalacqua, visita al PJ y recorridas por Posadas

El gobernador Axel Kicillof estará toda la jornada del miércoles en Misiones e intercalará su agenda de gestión con la política y la estructura del Movimiento Derecho al Futuro. Entre las actividades de peso de la jornada, el mandatario se reunirá con su par Hugo Passalacqua, al mediodía en Casa de Gobierno.

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Los mandatarios firmarán convenios de cooperación entre las provincias de Buenos Aires y Misiones y de colaboración en materia de Desarrollo Industrial. Dicho tipo de convenios ya fueron firmados con los gobernadores de La Pampa, Tierra del Fuego, y distritos de Entre Ríos, Chaco, Córdoba, entre otros.

Agenda de gestión

A la rosca política habrá visitas en la provincia relacionadas con la gestión y la realidad actual que viven las principales ciudades. El dirigente visitará la Escuela Secundaria de Innovación. Se trata de una institución orientada en Informática con especialidad en Robótica, y que sintetiza las diversas propuestas de innovación que existen en la provincia a través de las leyes de Educación Disruptiva, Educación Emocional y Educación Digital.

También hará una visita a la Biofábrica Misiones S.A. y a la Cooperativa Las Tunas (en Apóstoles), lugares emblemáticos de la provincia y del complejo yerbatero. La crítica situación que atraviesa el sector será uno de los ejes de la visita. De esta manera, las constantes críticas que Axel Kicillof hace al modelo libertario de Javier Milei serán parte del discurso que llevará a la provincia misiones.