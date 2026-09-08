Kicillof lanzó medidas para prevenir suicidios: “La salud mental es una prioridad”

El gobernador Axel Kicillof anunció el plan provincial de prevención y cuidados ante la creciente problemática de suicidios este martes en conferencia de prensa en Casa de Gobierno. El dirigente estuvo acompañado de los ministros de Seguridad, Javier Alonso; de Salud, Nicolás Kreplak, y de la Directora General de Cultura y Educación, Flavia Teriggi.

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El titular de la cartera sanitaria detalló que hay una “tendencia mundial de aumento de padecimientos en salud mental” y que en el país, durante el período 2023-2026, hubo un incremento del 42% de internaciones y del 52% de consultas ambulatorias.

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“Estamos viendo que el 43% de los suicidios en Argentina eran personas de entre 20 y 39 años. Además, el 80% de los suicidios son hombres”, alertó Kreplak y detalló que “el contexto para este grupo etario es que no hay empleo, o el empleo no alcanza; vivimos en una era de individualismo, hay un problema de endeudamiento y morosidad que es un problema económico pero social también. Son elementos que van tensando la situación y hacen que los suicidios sean una de las principales causas de muerte”.

En ese sentido detalló que en 2025 hubo 5.209 suicidios en Argentina. De esa cifra, 1979 fueron en la provincia de Buenos Aires (5,4 por día). “Es evidente que no puede haber ausencia de políticas públicas, el Estado tiene que intervenir”, cerró el ministro.

Por su parte, Axel Kicillof contó que la problemática de los suicidios “requiere abarcar muchísimas áreas de gobierno”, ya que “es un tema delicado, grave”. “Venimos trabajando desde el comienzo de la gestión, pero lo que pasó es que la pandemia no solo incrementó esto sino que además los hizo más visibles”, contó. “Hoy hay más habla pero también hay más escucha”, cerró Kicillof.

Las medidas anunciadas

Los 4 ejes que anunció el gobierno provincial son el 0800 de Salud Mental (0800-222-5462) que pasará a funcionar las 24 horas, todos los días. Además se incorporaron más de 100 profesionales (psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales) para reforzar guardias e internaciones.

Se presentó una nueva guía clínica para prevención, abordaje y continuidad de cuidados ante ideación e intentos de suicidio y para posvención. También habrá un acompañamiento específico a los municipios con mayores tasas de suicidio, a través de estrategias territoriales y análisis epidemiológico.

En esa línea, habrá una próxima apertura de dos nuevos Centros Comunitarios de Salud Mental en Merlo y La Matanza, además de la ampliación de salas de internación en hospitales generales.

El gobierno también llevó adelante un curso de prevención y abordaje del suicidio en adolescencias y juventudes para trabajadores de la Administración Pública provincial que ya alcanzó a 3.532 personas y se proyecta llegar a 6.532 en diciembre.

Se continuará con el programa “La salud mental es entre todas y todos” en escuelas secundarias, que desde 2022 alcanzó a más de 608 mil jóvenes. Se dará un fortalecimiento del Consejo Joven de Salud Mental, con participación de estudiantes y jóvenes en el diseño de políticas públicas y elaboración de materiales de prevención.

Por otra parte darán nuevas herramientas para municipios y equipos territoriales como son los lineamientos para planes locales de prevención, guía para mesas intersectoriales -ya existen en 80 distritos -, materiales sobre varones y suicidio, prevención y una guía específica para el abordaje responsable del suicidio en medios de comunicación.

El cuarto eje fue el del lanzamiento de una campaña provincial de prevención con spots, contenidos para redes y materiales para escuelas, clubes y espacios culturales. El mismo se trabajará articuladamente con los 135 municipios y organizaciones de la comunidad para que se sumen a la difusión.

Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación similar podés comunicarte con la Línea 135, una línea gratuita, disponible las 24 hs. En todo el país podés hablar a través del 0800-345-1435, la línea Nacional de Salud Mental.