Kicillof desmintió una Fake News: "Se nota Clarín"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acusó al diario Clarín y al periodista Daniel Santoro de montar una operación de prensa deliberada tras la detención de Albertina Mangini, una empleada del Poder Judicial de la Provincia, en el marco de una causa por lavado de dinero.

A través de sus redes sociales, el mandatario bonaerense denunció públicamente que, "nuevamente, sin consultar con ninguna fuente del Poder Ejecutivo provincial, Clarín y Daniel Santoro publicaron maliciosamente que había sido detenida una 'funcionaria de Kicillof'". En el mismo mensaje, el gobernador aclaró la situación de la imputada en la causa por presunto blanqueo de activos y señaló que "es una empleada del Poder Judicial de la Provincia que no tiene ni tuvo ninguna vinculación laboral con el Ministerio de Justicia” de PBA.

A pesar de esta clarificación, Kicillof remarcó que las publicaciones periodísticas mantuvieron una evidente mala fe con fines políticos. Según el gobernador, "pese a la desmentida realizada, eligieron continuar titulando en tapa del diario de hoy de manera ambigua para sostener la mentira". En el mismo posteo, el mandatario bonaerense sentenció: "Esperamos que hoy borren el tweet y desmientan por todos sus medios la falsa noticia. Se nota mucho, Clarín".

Mena negó vínculos con el Patronato

El ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, negó que la funcionaria detenida en la causa por presunto lavado de activos haya trabajado en el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires. “La funcionaria detenida no trabaja ni trabajó nunca en el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires. Es una funcionaria judicial de la Procuración General de la provincia”, clarificó.

En ese sentido, remarcó: “No tiene absolutamente nada que ver con el poder ejecutivo provincial”. En tanto, cuestionó la cobertura mediática del caso y señaló: “El primer medio platense que cometió el error corrigió inmediatamente la noticia”.

Por último, Mena apuntó contra los medios nacionales que replicaron la información y sostuvo: “La salida a coro en medios nacionales sin un solo chequeo ni consulta, se parece más a una operación berreta que a periodismo”. Y agregó: “Sus operaciones los dejan siempre despreciando a la verdad y usando a las víctimas”.