Kicillof desembarca en Chaco: reunión con la CGT y presentación de su libro

El próximo miércoles 19 de agosto, el gobernador Axel Kicillof viajará hasta la provincia de Chaco con varias actividades políticas durante la jornada. Las visitas a las provincias forman parte de un armado federal que el mandatario realiza desde su espacio, Movimiento Derecho al Futuro (MDF), de cara a las elecciones del 2027.

En lo que va del año, el dirigente estuvo en Tierra del Fuego, Córdoba y Corrientes. Y varios ministros que forman parte de su armado, visitaron Entre Ríos, Mendoza, Chubut, Salta y Formosa, entre otras provincias. El objetivo desde el MDF es visitar cada una de ellas, e incluso, repetir sede en más de un caso.

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La agenda en Chaco

Por la mañana, Kicillof participará de un plenario que realiza la CGT para la asunción de las nuevas autoridades el complejo deportivo y recreativo "Roque Schulz" en avenida Mac Lean, 2750, en la ciudad de Resistencia. El encuentro estará organizado por los delegados regionales de la CGT, Isaías Alegre y Adrián Bellomi, y participarán el secretario del Interior de la CGT Nacional, Héctor Daer, y el ex gobernador, Jorge Capitanich, entre otros referentes.

En diálogo con el portal Chacodiapordia, Bellomi contó que “vemos en la figura de Kicillof un peronismo que vuelve a sus bases y se recuesta por el movimiento obrero”. “Eso ya da una esperanza a todos los laburantes que volvemos a tener un candidato que nuevamente se para sobre sus bases y dice ‘hay que estar cerca del movimiento obrero y reconociendo al movimiento obrero como columna vertebral del justicialismo en la Argentina’”, agregó.

A partir de las 19 horas, el mandatario presentará su libro “De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico” en el Aula Magna de la Facultad de Humanidades de la UNNE.

El libro trata sobre la historia del pensamiento económico moderno y hace foco en el surgimiento y los fundamentos de distintos sistemas teóricos, desde el marginalismo ortodoxo actual hasta el clásico, el marxista y el keynesiano, y es el resultado de numerosos cursos dictados por el autor.

En presentaciones anteriores, Kicillof remarcó que “las teorías económicas que suelen enseñarse están ligadas a poderosos grupos dominantes: nos quieren convencer de que al país le conviene justo lo que a ellos los beneficia”. En ese sentido, el autor afirma que “otra economía es posible”. Además de las actividades mencionadas, se espera que el mandatario tenga otros encuentros políticos que se cerrarán con el correr de las horas.