Kicillof cruzó a Milei por sus anuncios sobre Malvinas: "Salió de un libreto"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó la cadena nacional del presidente Javier Milei, en la que anunció sanciones contra las operaciones petroleras en las Islas Malvinas y la construcción de una base militar en Tierra del Fuego. "Ese patriotismo no le salió del corazón, le salió de un libreto", lanzó.

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A través de su cuenta de X, el Jefe Provincial publicó un mensaje titulado "LA PATRIA NO SE VENDE NI SE ACTÚA", en el que relató que vio a Milei hablando anoche de "Malvinas", de "soberanía, llamando a la unidad nacional y terminando con un 'Viva la Patria'". "Por un momento pensé que era inteligencia artificial", ironizó.

"Durante mucho tiempo nos dijeron que Milei era así, que podía gustar o no, pero que por lo menos era auténtico. Pocas veces vi algo tan poco auténtico como el Milei de anoche. Ese patriotismo no le salió del corazón, le salió de un libreto. Ojalá me equivoque", lanzó.

En esa linea, Kicillof anheló que el Presidente "haya cambiado y finalmente haya comprendido que la Argentina necesita defender su soberanía, sus recursos y sus intereses nacionales". "Nosotros no vamos a cuestionar a nadie por decir que las Malvinas son argentinas, al contrario", aclaró.

El Gobernador observó que el máximo mandatario nacional "anunció que finalmente iba a aplicar las sanciones que ya tenía a disposición pero nunca aplicó y que iba a construir una base en Ushuaia pero que él mismo paró como toda obra pública". Sin embargo, sostuvo que "el problema no es lo que Milei dijo durante quince minutos anoche", sino "lo que hizo durante tres años".

Según sostuvo, "nunca tuvimos un Presidente tan enemigo de la unidad nacional, tan indiferente a nuestros intereses nacionales y tan dispuesto a subordinar las decisiones argentinas a intereses extranjeros".

"El mismo Milei que ayer se llenaba la boca hablando de Malvinas es el que expresó públicamente su admiración por (la ex primer ministra británica) Margaret Thatcher. El que habla de soberanía es el que impulsó la extranjerización de nuestras tierras. El que ayer pidió unidad nacional lleva tres años insultando, agrediendo y dividiendo a los argentinos. El que ayer dijo 'Viva la Patria' es el mismo que está destruyendo la industria nacional, desfinanciando la ciencia argentina y las universidades, el mismo que abandonó la infraestructura y detuvo la construcción de obra pública para el desarrollo, la integración nacional y la generación de trabajo argentino", enumeró.

Y remarcó: "La soberanía se defiende todos los días y, hasta acá, los únicos intereses nacionales que defendió este gobierno son los de Estados Unidos. Celebro que Milei ayer haya dicho 'Viva la Patria'. Pero la patria no necesita un eslogan nuevo, necesita un presidente que la defienda".

Por último, el Gobernador dejó una posdata con una foto de su visita hoy, a Ascasubi, en el municipio de Villarino; "una pequeña localidad de nuestro sur bonaerense, esa patria que usted (por Milei) no conoce ni recorre".

"Quiso la casualidad que hoy me tocara inaugurar la Escuela N° 323. Un número cargado de significado: 323 fueron los argentinos que murieron en el hundimiento del Crucero General Belgrano, ordenado por su admirada Margaret Thatcher. Y quiso también la casualidad que los chicos eligieran 'Héroes de Malvinas' como nombre para su escuela. La patria no se actúa. La patria se hace gobernando en favor de nuestro pueblo. Ojalá antes de terminar su mandato lo veamos al menos inaugurar una escuela, un camino, un hospital", cerró.