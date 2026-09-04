Kicillof le habló a la Juventud Universitaria Peronista: "El futuro está en sus manos"

Axel Kicillof, presidente del PJ bonaerense, participó del acto de renovación de autoridades de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) de La Plata. El acto fue en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la UNLP, junto al intendente local, Julio Alak. El dirigente, frente a cientos de dirigentes, dijo que "el futuro está en manos de los jóvenes; no tengo ninguna duda de que millones de pibes y pibas van a militar para que se vaya Milei y recuperemos el trabajo, la industria y la ciencia".

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"El peronismo está más vivo que nunca: nos vamos a organizar para construir un espacio solidario, generoso y amplio que transforme a la Argentina en lo que merece ser: una patria justa, libre y soberana", afirmó. Durante el acto, Kicillof destacó que "el ataque a la educación pública y el desfinanciamiento del sistema universitario son mucho más que una cuestión de déficit fiscal".

"Hay una saña especial, una agresión contra una institución que tiene que ver con los valores de nuestro país", manifestó y agregó: "La universidad pública argentina, gratuita y de calidad es la cuna del pensamiento crítico y de nuestra soberanía: la derecha la ataca porque es aquí donde se le puede poner un freno al modelo de país que quieren imponer". En la ceremonia estuvieron presentes las nuevas autoridades para el período 2026/27: el secretario general, Stefano Vinci; la secretaria adjunta, Guadalupe Miguel; y los secretarios adjuntos Ramiro Cosarinsky y Ezequiel Godoy.

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"Milei dijo que iba a ir contra los privilegiados, contra la casta y los sectores de poder. Hoy ya está claro que su gobierno es un fracaso y la más enorme estafa que vivió la Argentina en materia electoral", sostuvo el Gobernador y añadió: "No solo aplicó recetas que destruyeron la vida de millones, sino que planteó una ideología que pretende barrer con nuestra cultura y nuestra historia: alguien que se declara admirador de Thatcher no tiene derecho a hablar de soberanía nacional".

Finalmente, Alak subrayó: "A lo largo de la historia, el camino de la JUP estuvo marcado siempre por la lucha popular y la defensa de la universidad: hoy asume una nueva conducción con las mismas convicciones". Estuvieron presentes las autoridades salientes de la JUP de La Plata; integrantes del gabinete provincial; representantes universitarios y funcionarios locales.