Kicillof criticó el vaciamiento del régimen de Zonas Frías: "El Gobierno extorsiona"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó la votación del oficialismo en el Senado este jueves que logró eliminar los subsidios a las Zonas Frías, que afectan a decenas de municipios de la provincia más populosa del país. "Es un Gobierno que extorsiona: saca Zona Fría y les ofrece Zona Cálida; son muchos los distritos de la provincia que se van a quedar sin estos beneficios", denunció Kicillof en diálogo con C5N.

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El gobernador Kicillof mantiene desde hace varias semanas su retórica sostenida en contra el Ejecutivo nacional. En esa línea, afirmó en diálogo con C5N que el gobierno "trabaja con la extorsión sobre las provincias". "Lo que dijeron fue 'bueno, si se saca zona fría les doy zona cálida'. Todo lo plantean de esta manera: de una presión y una extorsión. Y yo digo que lo grave que es esto, porque de esto me están escribiendo los intendentes. Son muchísimos distritos de la provincia de Buenos Aires que se quedan sin el beneficio de zona fría", afirmó Kicillof ante el canal.

"Solamente un distrito, creo que Carmen de Patagones, es el que quedaría adentro. Al resto los dejan a todos afuera. Pero esto también pasa en otras provincias también que estaban que estaban dentro de la zona fría ampliada. Este es un gobierno que aumentó un 1600% las tarifas, ya son impagables. Y aún con el régimen de zona fría. Lo que se está generando es una situación cada vez peor", advirtió el mandatario bonaerense en esta línea, y sumó: "Se lo advertimos al Gobierno, se juntaron firmas, ahí me estaban escribiendo los intendentes".

Los legisladores que han votado esto van a tener que explicarlo porque la verdad es que es un deterioro tremendo sobre la situación calamitosa que se da en lo productivo, en lo laboral, en los negocios, en en la industria y en las economías regionales", agregó el jefe de Estado provincial.

Respecto al acto de Movimiento Derecho al Futuro del sábado pasado, Kicillof sostuvo: "Yo planteé 'cuenten conmigo'. Ese 'cuenten conmigo' tiene que ver con que estamos gobernando esta provincia, porque todos los que tenemos hoy experiencia de gobierno tratamos de dar respuesta a la situación que hay", explicó el gobernador bonarense.

"Lo que decimos es 'bueno, vamos a tratar de compensar', pero el problema es nacional y no tiene soluciones provinciales. Hay que cambiar de modelo económico. Y yo lo que digo es que esa construcción tiene que ser federal. Lo que digo es que las candidaturas son un resultado, no un punto de partida", agregó Kicillof y remató: "Yo lo que dije es 'cuenten conmigo' para lo que haga falta en esta construcción. Porque vamos a seguir trabajando y me parece que es importante porque no podemos permitir cuatro años más de Milei".