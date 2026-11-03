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Fernando Cibeira
Peronismo

Kicillof convocó a una reunión del PJ bonaerense en medio de la creciente tensión interna

Todos los sectores del peronismo bonaerense participarán del Consejo partidario, que fijará la fecha del Congreso que elegirá a Máximo Kirchner como presidente. Los cruces por las candidaturas ponen a prueba los acuerdos.

03 de noviembre, 2026 | 00.05

Luego de la entrevista en la que Cristina Kirchner expresó su intención de volver a postularse y de un fin de semana de creciente tensión interna, el gobernador Axel Kicillof convocó para el miércoles en La Plata a una reunión del Consejo del PJ bonaerense, que preside. Todos los sectores estarán representados en el encuentro, en el que se fijará la fecha —probablemente para fines de mes— del Congreso partidario en el que Máximo Kirchner será elegido presidente, tal como se acordó en su momento. La reunión pondrá a prueba la capacidad del peronismo para sostener esos acuerdos en medio de los cruces internos.

El temario de cinco puntos de la convocatoria al encuentro del miércoles a las 17 en la sede del PJ en calle 54 al 600, La Plata, cierra con un genérico "análisis de la situación política, económica y social actual del país" que puede dar lugar a algún tipo de debate sobre lo que sucede internamente. Participarán como consejeros algunos referentes del sector cristinista que en los últimos días criticaron al gobernador como el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, y la senadora provincial Fernanda Raverta. Hubo hechos coincidentes que sirvieron para la creación de un clima previo a la salida de la entrevista a la ex presidenta en el diario The Washington Post. 

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La tapa de Clarín del sábado sumó tensión: "Kicillof desafía a Cristina: no aceptará un candidato a dedo". El título aludía a una supuesta frase del gobernador en una reunión a puertas cerradas con intendentes de su espacio. En su equipo aseguraban que no había existido ningún textual de ese tenor y que Kicillof había reiterado su posición habitual: las candidaturas -tanto nacionales como provinciales- se definirían en primarias abiertas, sin lugar para otra negociación a puertas cerradas como en las últimas elecciones. "Resulta curioso escuchar renegar del 'dedo' a quienes fueron sus grandes beneficiarios. Como también llaman la atención algunas valentías para desafiar a Cristina ahora que está presa", disparó Raverta en las redes.

En verdad, insisten en La Plata, Kicillof no hizo más que repetir lo que los principales referentes del peronismo -incluido Máximo Kirchner- confirmaron en los dos encuentros que mantuvieron, el último apenas unos días atrás: que las candidaturas deben resolverse en las PASO. "En el peronismo hay diferentes líneas. En lo general pensamos que tenemos que ir par aun lugar ¿Cómo hacerlo? Bueno, ahí tenemos diferencias. Por eso lo mejor es que lo decida la gente", explicó en una entrevista durante su reciente visita a Jujuy. Pero la dirigencia camporista profundizó sus críticas y el jefe del bloque de diputados del oficialismo, Facundo Tignanelli, aprovechó también para sumar el tema de los cortes de luz de Edelap y de las subas de tarifas, prácticamente como si se tratara de un opositor. "Quieren repetir lo de 

 

 

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace casi 40 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998 se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página 12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

Forma parte de El Destape Radio desde su lanzamiento. Actualmente participa de los programas "El Pase" con Roberto Navarro y "Palo y Zanahoria" con Mariano Martin.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).
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