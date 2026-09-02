Kicillof acusó a Milei de implementar un "plan de exterminio de la industria nacional"

En un acto para conmemorar un nuevo Día de la Industria, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, cargó contra el Gobierno de Javier Milei por llevar adelante un "plan de exterminio de la industria nacional", al que, además, calificó como una "decisión inadecuada, criminal y suicida".

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"Estamos viviendo una etapa de quiebre en la industria argentina, esa es la situación, hace dos años y medio sin prisa y sin pausa, y no tiene perspectiva de mejorar. No es casual, azaroso o coyuntural. Hay un plan sistemático de desindustrialización de la Argentina. Es una decisión de política económica nacional", dijo Kicillof durante el evento realizado en el partido bonaerense de Morón.

En su discurso, el gobernador planteó que Milei impulsa un "plan de exterminio de la industria nacional" que es producto de "decisiones deliberadas, sostenidas y financiadas por el Estado Nacional".

"Si hoy le va mal al sector industrial argentino y bonaerense es porque hay un responsable, y ese responsable es Javier Milei. Son sus políticas las que generan los problemas de hoy", sostuvo.

En otro pasaje, Kicillof cuestionó a la gestión mileísta por emular el discurso de anteriores "gobiernos de derecha y neoliberales" que utilizaron frases como "pasar el invierno, ajustarse el cinturón, segundo semestre o luz al final del túnel" para augurar un futuro prominente después de un período de crisis o bajo consumo.

"Este Gobierno, como es más místico, dice 'hay que cruzar el desierto'. Siempre que apelaron a estas frases, la parte de 'jodete' funciona, pero la que 'vamos a estar mejor' no llega nunca. Es así y es sistemático", señaló.

El acto se realizó en el Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico de Morón (PITAM), donde se congregaron distintos funcionarios bonaerenses y decenas de empresarios de diversas ramas de la industria.

Para Kicillof, desde diciembre de 2023 que el modelo de Milei "destruyó la construcción, el comercio, el turismo y la industria", ramas de la economía que representan el 40% del empleo nacional. "Si esto sigue cuatro años más, será probablemente una herida de muerte al sistema industrial productivo de la Argentina y para varios sectores mas, que hoy están aguantando, apretando los dientes para no quebrar", evaluó.

Sin embargo, el líder del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) subrayó que "esto se puede revertir", aunque "va a ser difícil y va a tomar tiempo. "Consiste en tener políticas inteligentes y soberanas que reindustrialicen al país y lo reinserten en donde más le conviene, haciendo negocios en favor del pueblo argentino", resaltó.

Junto a Kicillof estuvieron la vicegobernadora, Verónica Magario; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el ministro de Producción, Augusto Costa; y el intendente de Morón, Lucas Ghi; quienes también dieron un breve discurso antes de escuchar a los empresarios industriales presentes.

La industria, en crisis: la mirada desde PBA

"En el 2015, la industria aportaba el 31,45 de valor agregado de la economía bonaerense, y ahora es el 25,5%. Este es un proceso de desindustrialización y de pérdida relativa de la matriz de la industria bonaerense experimentado en estos últimos 3 años", lanzó Costa.

En su alocución, el ministro enumeró que entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 hubo "alrededor de 30.000 empresas que cerraron en el país" y alertó por los 46.000 puestos de trabajo que se perdieron solo en el sector industrial.

"Esto no lo podemos permitir. Tiene que cambiar la política nacional, el estado nacional se tiene que hacer cargo y nosotros tenemos que trabajar en conjunto para llevar adelante todos los reclamos del a industria para defenderla", indicó.

Por su parte, el intendente Ghi planteó que "no hay un modelo de país sin industria" y cuestionó a las políticas económicas nacionales al asegurar que "no hay empresa que pueda tener éxito en un contexto de marginalidad, pobreza y depresión".

"No queremos un país subordinado, periférico, primario, endeudado. Queremos un modelo de país como plantea Axel, donde la industria sea un eje central e integrado y el trabajo un ordenador social que nos garantice condiciones de prosperidad para todos", añadió.

Entre los industriales que disertaron durante el acto fueron los presidentes de la Fundación Pro Tejer, Luciano Galfione; de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra); Elio del Re; de la Cámara de la Industria Cervecera Argentina (CCAA), Juan Mitjans; de la Asociación Bonaerense de Industria Naval (ABIN), Sandra Cipolla; y de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), Matías Furió, entre otros.

"El sector, en la comparación interanual tuvo una caída del 4,2%. Cuando comparamos con el mes anterior hubo un crecimiento de 0,1%. En capacidad instalada, el último mes nos dio un 39,2%. De 10 maquinas de la industria metalúrgica, seis están paradas", cuestionó el titular de Adimra.

Las críticas de la UIA

Más temprano, la Unión Industrial Argentina (UIA) realizó en Malvinas Argentinas su acto anual por el Día de la Industria, donde solo hubo un representante de segunda línea ministerial del Gobierno Nacional, que fue criticado por los principales dirigentes del grupo.

"La estabilización es fundamental para la Argentina. Pero la economía no puede medirse solamente por la evolución de la inflación. Tenemos que mirar la actividad", dijo el presidente de la UIA, Martín Rappallini.

El titular de la entidad afirmó que la producción se ubica un 10% abajo del 2022 y con caídas más profundas en otros sectores que llegan al 30%. Además, enfatizó en la pérdida de empleos registrados que escala, según Rapallini, a 90.000 puestos.

Más temprano, el vicepresidente de la UIA, Guillermo Moretti, apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien calificó como "un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno".

"Esta gente no conoce el país y no conoce lo que es una industria. Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno. Sus finanzas personales aumentaron un año un 37% en dólares. Y a la Argentina en ese año la endeuda", dijo Moretti en declaraciones a El Destape AM 1070.