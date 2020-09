La Corte Suprema de Justicia tratará el martes próximo la situación de los jueces Edgardo Castelli, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes tienen que volver a sus tribunales de de origen. Pese a lo señalado por el Consejo de la Magistratura, el Senado de la Nación y el propio Poder Ejecutivo, se resisten a dejar la Cámara Federal porteña donde fueron trasladados de manera irregular por Mauricio Macri.

Los tres jueces solicitaron licencia hasta tanto la Corte Suprema defina sus situaciones e incluso les pidieron, como cabeza de Poder Judicial, que les indiquen dónde continuar prestando funciones, si en aquellos puestos que desempeñaban inicialmente o bien los nuevos que ocuparon cuando durante el macrismo a dedo.

Respecto a la audiencia del próximo martes, aún no está claro qué tratará la Corte. Lo que sí está claro es que respondió ante el per saltum extraordinario que presentaron los magistrados cuando, después de ausentarse a la audiencia pública a la que fueron convocados por el Senado, la Cámara Alta se disponía a ordenar que vuelvan a sus lugares de origen. Tanto Bruglia, Bertuzzi como Castelli están apelando al máximo Tribunal pero todavía falta que la Cámara Federal de Administraciones en lo Contencioso Administrativo Federal resuelva un recurso que ellos presentaron. O sea, no están agotadas todas las instancias.

Tras las decisiones de todos los Poderes, los tres jueces se resisten a dejar la Cámara Federal porteña, espacio clave para analizar las decisiones tomadas en Comodoro Py y desde donde convalidaron todo lo que hicieron magistrados emblemas del lawfare, como Claudio Bonadio. La convocatoria para tratar el tema el próximo martes la hizo el presidente del Tribunal, Carlos Rosenkrantz.

Mediante el decreto 750, el Poder Ejecutivo dio marcha atrás con una norma de igual jerarquía firmada por el entonces presidente Mauricio Macri que había trasladado al juez Bruglia del Tribunal Oral Federal 4 a la Cámara Federal. En el decreto 752 se dejó sin efecto aquella decisión de Macri que trasladó primero a Bertuzzi desde un Tribunal Federal de La Plata al 4 de Capital Federal y de ahí a la Cámara Federal. Por el decreto 751, el juez Castelli volverá al Tribunal Oral Federal 3 de San Martín dejando sin efecto su traslado al tribunal 7 de Capital Federal.