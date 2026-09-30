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La Justicia postergó las elecciones en la UTA

Estaba previsto que los comicios en la Unión Tranviarios Automotor se celebraran la próxima semana. La nueva fecha elegida es 17 y 18 de diciembre.

30 de septiembre, 2026 | 15.14
colectivos

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo postergó las elecciones en la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que iban a realizarse el 7 y 8 de octubre. Ahora, se celebrarán entre el 17 y 18 de diciembre. 

La decisión judicial no se limitó a modificar la fecha de los comicios. La Cámara ordenó retroceder el proceso hasta la instancia de presentación de listas y avales, a partir de las irregularidades que detectó durante el trámite electoral. El objetivo será rehacer las etapas cuestionadas y establecer nuevas condiciones para garantizar el desarrollo de la elección.

Por qué la Justicia frenó las elecciones de la UTA

La resolución fue dictada a partir de una causa iniciada por la Lista Negra contra la conducción de la UTA. Según el tribunal, las dificultades que ya habían sido advertidas en una resolución anterior no solo no fueron solucionadas, sino que se profundizaron.

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