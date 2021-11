Yacobitti cruzó a Carrió y la acusó de "atentar" contra la unidad de Juntos por el Cambio

El diputado radical le respondió a la líder de la CC-ARI por llamar "corruptos" a dirigentes de la UCR y autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas.

El diputado de la UCR Emilino Yacobitti salió a cruzar a Elisa Carrió por tildar, sin nombrar, de "corruptos" a algunos integrantes de ese partido cuando ella lo integraba y a quienes "manejaron Medicina o la Franja (Morada) de Ciencias Económicas con la mayor corrupción que se conoce en la historia”. Yacobitti es vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. El radical la acusó de "atentar contra la unidad de Juntos por el Cambio" y de ser "funcional al kirchnerismo".

En un encuentro de la Coalición Cívica, que se realizó en la localidad bonaerense de Open Door para celebrar los 20 años desde la creación del espacio, se volvieron a mostrar juntos Elisa Carrió y el ex presidente Mauricio Macri entre otros referentes de Juntos por el Cambio. Carrió repartió elogios y críticas para sus propios compañeros de alianza. Uno de los que recibió un mimo y a la vez y reto fue el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien definió como "el mejor gestor de la Argentina", pero lo cuestionó por la "campaña espantosa" que comandó Fernando Straface.

Poca presencia radical. El más visible fue el actual titular del interbloque en Diputados, Mario Negri. Justamente, Carrió les solicitó a las autoridades de JxC que pongan “caras decentes” al frente de las presidencias de los bloques en la Cámara de Diputados. Yacobitti expresó días atrás su intención de ir por la presidencia del bloque de la UCR en la Cámara Baja. "Queremos que cambie la forma de funcionar del bloque del radicalismo y del partido en general", aseguró Yacobitti en declaraciones a la radio AM Del Plata. Y siguió: "no pueden ser las mismas personas que dirigían al radicalismo entre 2015 y 2019".

Acto seguido y sin dar nombres, Carrió lanzó: “Sepan lo que eligen en la presidencia de los bloques. Yo no me fui de un partido que tenía corruptos para venir a hablar con los hijos privilegiados de esos corruptos, que manejaron Medicina o la Franja (Morada) de Ciencias Económicas con la mayor corrupción que se conoce en la historia”. Carrió integró la UCR en los años 90 y hasta la crisis del 2001.

La respuesta de Yacobitti no tardó en llegar. Si bien no fue aludido directamente, prefirió salirle al cruce para marcar la cancha. "Considero que los dichos de Elisa Carrió atentan contra la unidad de Juntos por el Cambio y son funcionales al Kirchnerismo. Resulta inexplicable luego del triunfo en las últimas elecciones", aseguró en un hilo de tuits.

Asimismo, agregó: "Como egresado y vicedecano de la Facultad de Cs. Económicas de la UBA no puedo dejar de estar orgulloso de mi pertenencia institucional y de haberla defendido en los años que más fue atacada, incluso con intentos privatizadores". Y cerró: "También me siento honrado de mi amistad con Enrique Nosiglia, no dudo de su honestidad y estoy convencido que va a ser para toda la vida".