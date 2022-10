Cómo votaron cada uno de los diputados del PRO el proyecto que enojó a Bullrich

39 de los 50 diputados y diputadas del bloque del PRO acompañaron el proyecto contra los desalojos de los barrios populares. Bullrich los cruzó duramente.

Durante la jornada del miércoles, la Cámara de Diputados votó el proyecto contra los desalojos de los barrios populares y la mayor parte de los 50 integrantes del bloque Unión PRO (39) decidieron acompañar la iniciativa. Frente a esto, la presidenta del partido y ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, los criticó duramente y se preguntó a través de redes sociales: "¿A quiénes defendemos?".

Los otros 11, más referenciados con el "ala dura" del bloque y con la propia dirigente de Juntos por el Cambio (JxC), decidieron votar en contra, abstenerse o directamente ausentarse del recinto aún sabiendo del consenso alcanzado por las diferentes fuerzas políticas de la Cámara en torno al proyecto.

Desde su cuenta oficial de Twitter, la ex ministra y posible candidata a presidenta en las PASO de JxC compartió una imagen que rezaba: "Suspendieron el desalojo en los barrios populares por 10 años". Y seguido de esto, Bullrich lanzó: "Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo".

Al rechazar la iniciativa, abstenerse o no presentarse en la votación llevada a cabo en el Congreso, diputados y diputadas volvieron a mostrar la indiferencia en relación a un tema que había sido legislado por primera vez en 2018, durante el macrismo.

¿Quiénes votaron en contra? El neuquino Francisco Sánchez, autor de los dichos por los cuales pedía pena de muerte para autores de delitos de corrupción, fue el más rebelde del bloque. En tanto que Gustavo Hein (Entre Ríos) y Marilú Quiroz (Chaco), decidieron abstenerse. Mientras que se ausentaron: Camila Crescimbeni, Fernando Iglesias, Florencia Klipauka, Gerardo MIllman, Gustavo Santos, Alfredo Schiavoni, María Sotolano y Héctor Stefani.

Por su parte, entre los 39 que acompañaron el proyecto, y que fueron blanco de las críticas de Bullrich estuvieron: Cristian Ritondo, Silvia Lospennato, Laura Rodríguez Machado, Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Pablo Tonelli, Pablo Torello, María Luján Rey, Graciela Ocaña, Hernán Lombardi, Luciano Laspina, Federico Angelini, Rogelio Frigerio y Omar de Marchi.