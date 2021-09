"Sería bueno que se hagan cargo del desastre": Mayra Mendoza cruzó duramente a Rodríguez Larreta

La intendenta de Quilmes disparó contra el mandatario de la Ciudad de Buenos Aires y Martiniano Molina por sus críticas a la gestión actual.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, cruzó al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, luego de que uno de los líderes del Juntos por el Cambio acusara fuertemente a la dirigente de fallar en la gestión de su partido. A través de una serie de tweets, el segundo dio a entender que "Quilmes está atravesando un momento difícil", específicamente el sector comercial que, a su entender, creció con la gestión de Martiniano Molina y ahora no recibió ningún tipo de ayuda. A partir de allí hizo un extenso hilo donde criticó a la política y la aparición de ella fue aún más picante. "No te contesté antes porque estaba trabajando. Se ve que vos no", disparó.

Rodríguez Larreta compartió varias imágenes recorriendo a la provincia de Buenos Aires y algunos distritos como Quilmes o Florencio Varela, donde conversó con vecinos y vecinas y comerciantes. Con él estuvieron Diego Santilli, Esteban Bullrich y Molina. Rápidamente, ante la acusación, la intendenta sumó: "Vos (Larreta), tu jefe (Macri), tu socia (Vidal) y tu empleado (Molina) dejaron el país, la PBA y a Quilmes destruido".

Allí, Mendoza aprovechó para apuntar directamente contra María Eugenia Vidal. "Tan desastroso fue que la ex gobernadora de la provincia no puede ni defender su gestión y se fue a hacer TikTok a CABA", lanzó y entre paréntesis agregó la palabra "cringe", similar a la sensación de vergüenza ajena. Y luego, volvió a disparar contra Larreta: "Como sabemos que desprecian el conurbano y no venís a Quilmes, te cuento que invertimos como nunca antes se había hecho, más de $2 mil millones en el Plan de Inversión Municipal para la Prevención del Delito".

También señaló la ineficacia de Martiniano Molina como intendente del distrito, a quien culpó de que "cuando se fue no dejó ni las cámaras funcionando". En su propio hilo de tweets, Mendoza enumeró los tarifazos que realizó el macrismo, los puestos de trabajo perdidos, las más de 240 mil pymes cerradas, el dinero fugado del FMI y la deuda por 100 años. "Ahora se llamarán Juntos, cambiarán de domicilio, pero siguen siendo los mismos", sumó.

Para cerrar, volvió a hablarle directamente a Rodríguez Larreta y el macrismo como un todo. "Sería bueno, alguna vez, que se hagan cargo del desastre que hicieron y las consecuencias terribles que le ocasionaron a nuestro país, a nuestrxs habitantes. No dejaron una cosa por romper, destruyeron todo y nosotros trabajamos para repararlo", sostuvo.

Por último, cerró: "A vos, Martiniano Molina, la mayoría de los quilmeños ya te demostraron en las urnas que no estuvieron conformes con tu gobierno porque en vez de defender a los vecinos, fuiste el más macrista bancando los ajustes, los tarifazos, el endeudamiento, etc". Y sentenció: "Martiniano, seguí cocinando con Larreta, Vidal, Macri, Bullrich y Santilli que nosotras acá nos ocupamos de hacer las obras que Quilmes necesita y de gestionar este municipio".