Elecciones 2023: Se vota en 4 provincias y Cambiemos espera un domingo de triunfos electorales

La alianza anotó a Mendoza y Corrientes, distritos gobernados por la coalición, como dos victorias aseguradas. San Luis y Tucumán mostraron probabilidades variables de triunfo pero, en todos los casos, con chances importantes de levantar la copa.

"¿Viste esa foto? Nosotros queremos ganar la elección. No perderla", lanzó un dirigente del espectro macrista bullrichista luego de la imagen que arrojó la presentación en sociedad de José Luis Espert como nuevo integrante de Cambiemos y que no contó con la presencia del ala dura. El acuerdo llegó, se venía trabajando hace tiempo, pero no calmó las aguas. Sobre todo porque el larretismo y sus socios querrán hacer más incorporaciones resistidas por los combativos. En ese marco de tensión extrema, la alianza espera que el domingo le arroje una jornada positiva para tener algo que celebrar entre tanta interna.

Desde las cuatro provincias que irán a las urnas se transmitió confianza plena de victoria. Sin embargo, hubo un diagnóstico mucho más medido por quienes miran el mapa con un poco más de distancia, mesura y optan por abrazarse a un análisis más frío. Para esta jornada, Cambiemos tendrá unidad y las posibilidades de ganar el póker de elecciones son concretas aunque con probabilidades variables.

Para este domingo se leyeron dos triunfos seguros: uno, el de las PASO en Mendoza y otro el de las legislativas de Corrientes. Dos distritos ya gobernados por Juntos por el Cambio. En San Luis se registraron altísimas chances de levantar la copa y en Tucumán se creyó en un escenario similar aunque con asteriscos a tener en cuenta.

Los resultados serán nacionalizados, por supuesto, en medio de la interna presidencial. Horacio Rodríguez Larreta irá a tres de cuatro provincias, dejando a un lado Corrientes, donde estuvo esta semana. Un territorio gobernado por el radical Gustavo Valdés y con comicios desfasados del resto del país. El mandatario se mostró mucho más cercano a Patricia Bullrich pero, por ahora, su batalla será otra.

El jefe de Gobierno, entonces, estará primero en Mendoza para apoyar a Alfredo Cornejo, también aliado del bullrichismo; luego viajará a San Luis para bendecir a Claudio Poggi, actual diputado nacional y luego a Tucumán, según se informó en Uspallata.

Bullrich romperá con la tradición de no trasladarse a ningún búnker. Se la verá en Mendoza junto a la fórmula local y su coordinador político, Damián Arabia. Desde allí se contactará con el resto de los territorios que contarán con la presencia de referentes de su equipo: el presidente del Pro, Federico Angelini, estará en Corrientes; Hernán Lombardi en Tucumán; y Federico Pinedo en San Luis.

Mendoza

Atravesada por la pelea entre Omar de Marchi y Alfredo Cornejo, esta provincia mostrará una gran batalla simbólica entre el aparato existente y el sector que decidió abrirse. El diputado del PRO trabajó primero con Bullrich, luego pasó a las filas de Larreta, decidió romper con el frente Cambia Mendoza y armó uno propio, llamado Unión Mendocina, que buscará garantizarse un segundo lugar sólido en las PASO para encarar la competencia hacia las generales.

Para Cornejo, el oficialista que buscará mantener el sello en la gobernación, el mejor resultado será ganar las elecciones con el condimento extra de que una victoria abultada siempre será mejor que una peleada. Se esperó que pueda rondar el 40% de los votos, lo cual sería un gran número que los dejaría contentos. Un porcentaje bajo rondaría los 30 puntos y no sería le mejor escenario.

De Marchi, por su parte, se propuso no quedar en tercer lugar. Lo mejor que podría pasarle el domingo sería aparecer segundo a una distancia no imposible de remontar. Se esperó que coseche entre el 17 y el 20% por lo tanto no será fácil el camino hacia la segunda vuelta. Para él, lo ideal sería aparecer a menos de diez puntos de Cornejo pero ese objetivo apareció como demasiado optimista. Su figura se mostró como un problema para un PJ fraccionado que podría estancarse en el podio de bronce.

A esta provincia Cambiemos la anotó como victoria asegurada.

Corrientes

Gustavo Valdés no tendrá que buscar un sucesor porque, por una intervención de décadas, la provincia vota su conducción ejecutiva en forma desfasada por lo que al actual mandatario le resta un año y medio por delante. Sin embargo, el gobernador se puso al hombro la campaña porque le servirá para consolidarse como un referente de la UCR y de Cambiemos en el norte, un empuje clave para diciembre, cuando el radicalismo renovará autoridades.

Valdés fue electo gobernador con el 78% de los votos por lo que se especuló con un piso del 60% en favor de la lista legislativa de Cambiemos para este domingo, probablemente más cercano a los 65 puntos aunque con chances de llegar a los 70, lo cual sería una excelente noticia para el mandatario.

Con ese resultado más lo que pueda ocurrir en las internas del Chaco, donde su candidato se enfrentará al apoyado por Gerardo Morales, y los vínculos fuertes en Misiones, Catamarca, San Luis, Córdoba y su propia provincia, el mandatario correntino acumularía espalda para intentar arrebatarle al jujeño la conducción del partido centenario. Esa es su batalla.

A esta provincia Cambiemos la anotó como victoria asegurada.

San Luis

El gobernador Alberto Rodríguez Saá apoyó la candidatura del ex integrante del Supremo Tribunal de Justicia Jorge “Gato” Fernández, que se enfrentará a Claudio Poggi, ex mandatario de ese territorio apoyado por la familia histórica. El actual diputado será el nombre de unidad de la oposición con acompañamiento de Adolfo Rodríguez Saá y altas chances de triunfar.

El jueves, en una caravana por el cierre de campaña, la alegría se mostró inocultable. Se aseguró que la alianza está preparada para ganar y que no habrá otro escenario posible porque los sondeos los mostraron arriba del resto con un porcentaje muy amplio a su favor.

"La única opción es el triunfo", dijo una figura provincial con responsabilidad nacional que no pondrá en juego su rol este domingo pero que militó el proceso. Habló, incluso, de un número cercano al 50% dada la polarización.

Un armador nacional se mostró más cauteloso y manifestó que las chances de triunfo son del 75%. Nada despreciable.

Tucumán

En tierra peronista, Cambiemos también esperó dar el batacazo. Las elecciones habían sido programadas para el 14 de mayo pero la Corte Suprema, mediante una cautelar interpuesta por la alianza, las suspendió hasta que Juan Manzur, actual gobernador y ex postulante a vice, bajara su candidatura. Con ese delay, se irá a las urnas con un complejo sistema de acoples que dificultará la acción en el cuarto oscuro debido a la enorme cantidad de boletas.

No funcionará como una ley de lemas pero probablemente triunfe el que tenga más acoples. Los partidos provinciales, bajo este sistema, podrán adherir a un candidato a gobernador de otra fórmula y los municipales que llevan concejales podrán hacerlo con intendentes de otras fuerzas. La única regla es que sólo se podrán acoplar a partidos constituidos legalmente.

Con ese panorama, Cambiemos, desde Tucumán, confió en un triunfo casi garantizado en torno al 12 o 13% de diferencia respecto del segundo, que sería el peronismo, debilitado tras la salida de Manzur. Según esta lectura, Ricardo Bussi, el hijo del represor y candidato de Javier Milei, no daría la sorpresa por lo que no perjudicaría a la fórmula del radical Roberto Sánchez y el peronista Germán Alfaro.

La conjunción de estos dos nombres le funcionó muy bien a la alianza, sobre todo porque tienen buena imagen y son opuestos complementarios. Apunta, cada uno, a un electorado diferente lo que les brindó cierta amplitud. Sin embargo, un armador nacional puso un asterisco sobre el desempeño de Bussi. Habrá que ver si sólo "roba" votos al peronismo o si también perjudica a Cambiemos. Y, además, puso atención en el desempeño de los intendentes.

Se verá mayor tracción de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Con el sistema de acoples, eso podría perjudicar a Cambiemos aunque, "figurita contra figurita", el dirigente compartió la lectura de una victoria probable. En esa provincia, Cambiemos está al frente de cuatro municipios muy importantes por lo que eso les podría jugar a favor.

Acá, no hubo porcentaje de probabilidad de triunfo pero está en los planes.