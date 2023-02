Elecciones 2023: Larreta volvió a cruzar a Bullrich: "Hay que hablar en serio y no con títulos"

El Jefe de Gobierno porteño rechazó la iniciativa de la titular del PRO y adversaria interna de implementar a las Fuerzas Armadas para el combate de la inseguridad y el narcotráfico.

Dos de los potenciales candidatos a presidente del PRO, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la titular del partido amarillo, Patricia Bullrich, volvieron a tener un cruce público, a raíz de la intención de esta última de utilizar las Fuerzas Armadas para el combate a la inseguridad y el narcotráfico.

"Las Fuerzas Armadas no están entrenadas para eso. Creo que hay que hablar en serio, no con títulos. No creo en las declaraciones estridentes. Hay que laburar, estudiarlo", enfatizó este martes en declaraciones a Radio Continental.

El jefe de Gobierno porteño, que la semana pasada lanzó su candidatura presidencial, propuso que para el combate al narcotráfico "las Fuerzas Armadas vayan a las fronteras y así liberar a la Gendarmería, que sí está más preparada, para ponerla en los lugares más calientes como Rosario, el conurbano (bonaerense) y Córdoba".

En ese sentido, puntualizó que "no es lo mismo una fuerza militar, que está entrenada para la guerra, que un policía en la esquina" y apuntó que "no hay soluciones fáciles" y pidió "no caer" en "los simplismos".

De esta manera, el alcalde porteño respondió a la propuesta de Bullrich, su contrincante en la interna del PRO, dentro de Juntos por el Cambio: modificar la ley de Defensa Nacional para utilizar las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad y el narcotráfico, especialmente en la ciudad de Rosario. La misma propuesta fue planteada por la tercera precandidata presidencial del PRO, la diputada nacional María Eugenia Vidal.

La cuestión seguridad vuelve a ser eje de la pelea entre los referentes de las alas duras y blandas del partido amarillo, ya que la semana pasada funcionarios de Rodríguez Larreta salieron a cruzar a Bullrich, que le exigió al Jefe de Gobierno porteño que implemente las pistolas Taser.

Sobre su postulación presidencial, Rodríguez Larreta negó que esté atada a la decisión del ex presidente Mauricio Macri, que todavía no dio definiciones sobre si competirá en el año electoral y deslizó un posible acompañamiento a Vidal

En ese sentido, en diálogo con FM Radio Delta, el alcalde porteño afirmó: "Mi candidatura no depende de lo que haga Mauricio ni ningún otro dirigente. Él sabe de mi vocación de ser candidato e igual nos tenemos confianza y afecto".

En cambio, señaló que "siento que estoy capacitado y que tengo la experiencia para ser Presidente de la Nación. Tengo muchas ganas. Le pongo mucha pasión a lo que hago. Estoy convencido de que la Argentina se merece más y que puede salir adelante".

Consultado sobre quién podría ser su compañero de fórmula, el jefe de Gobierno porteño consideró que "es temprano" para definirlo y adelantó que si es electo presidente, va a "dialogar con todos los gobernadores e intendentes que la gente elija".

Con información de Télam