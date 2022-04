Papelón de una diputada de la Colación Cívica: confundió a Chile con Argentina

La legisladora borró su insólito tuit en el que creyó que el mapa que figura en el billete de $ 1000 era un mapa del territorio argentino.

La diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade protagonizó una situación cómica en las redes sociales. La legisladora compartió el reverso de un billete de 1000 pesos y cuestionó: "¿La Patagonia es territorio chileno en nuestros billetes? Tendrán que explicarlo". Minutos más tarde tuvo que borrar el tuit por los comentarios que se burlaban de su pregunta.

En concreto, lo que Frade confundió con un presunto avance de Chile sobre el territorio argentino, es en realidad solo el hábitat del hornero. Ese billete, como toda la serie de billetes con efigies de animales, fue puesto en circulación por el gobierno de Mauricio Macri.

Otro papelón para Frade

A principios del año pasado, Frade había pasado un tenso momento cuando la entrevistaron luego de que la prestigiosa publicación The Lancet elogiara los resultados de la vacuna Sputnik V. La legisladora había denunciado a Alberto Fernández, el entonces ministro de Salud, Ginés González García y a la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti. por poner en riesgo la salud de los argentinos al aplicar la vacuna desarrollada en Rusia.

"No tengo elementos para decir si es suficiente la publicación de The Lancet para garantizar la seguridad de la vacuna. No soy especialista en el tema", se escudó la legisladora, quien reconoció que hizo una denuncia sin tener un verdadero conocimiento científico y sin haber consultado a especialistas. Y hasta recomendó el uso de dióxido de cloro en pleno recinto de la cámara de Diputados.

"En realidad no denunciamos al gobierno por envenenamiento, sino por la falta de información", se defendió (falsamente) Frade, al tiempo que expresó que el juzgado del juez Sebastián Casanello tituló la carátula como denuncia por envenenamiento.

En diálogo con FM Futurock, Frade pronunció un sincericidio: "Nosotros no teníamos información sobre la vacuna rusa. A veces puede ser peor el remedio que la enfermedad".

A través de un extraño razonamiento, la diputada sostuvo que no se dará la vacuna rusa, pero manifestó que espera que su hijo que es trabajador de la salud pueda aplicársela. "Nosotros entendíamos que estaba riesgo la población con la vacuna rusa", afirmó.

En un momento ríspido del diálogo, el conductor Juan Amorín le preguntó a la diputada si tomaba Dióxido de Cloro, químico tóxico para el ser humano que fue recomendado por Viviana Canosa y que se cobró la vida de al menos dos personas, entre ellas un niño de cinco años.

"Yo lo que consumo es un problema mío. Yo no te pregunto pregunto a vos qué comés, si tomás vino, si fumás, si te drogas. No corresponde, porque es un tema privado. Es hasta una falta de respeto que me preguntes qué consumo", se molestó Frade.