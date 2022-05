Mauricio Macri volvió a agitar la interna de la oposición y subió al ring a María Eugenia Vidal

Macri agregó más problemas a las internas que ya mismo tienen al sumar al ring a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires

El exmandatario Mauricio Macri volvió a poner picante dentro de la coalición opositora con respecto a las Elecciones de 2023 y a la posible candidatura que lo tiene como protagonista. El expresidente agitó el avispero al subir al ring de una posible PASO a María Eugenia Vidal.

Desde hace un tiempo se habla de la dificultad que tiene la oposición para generar un candidato entre todos los que aparecen en boga. Desde la clásica diferencia entre "halcones" y "palomas", esa coalición también tiene un problema con el sector de la UCR que pugna por un candidato propio del centenario partido. En esta oportunidad, Macri agregó más problemas a las internas que ya mismo tienen al sumar al ring a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y, sobre todo, al no bajarse él mismo de la pelea.

En una entrevista con Viviana Canosa, Mauricio Macri evitó dar un nombre sobre el próximo candidato a las elecciones por el espacio opositor. La periodista le preguntó a quién elegía si a Patricia Bullrich o a Horacio Rodríguez Larreta. Rápido - y tratando de esquivar la pregunta- el exmandatario agregó que "falta mucho. Son dos personas con cualidades y tienen un largo año para demostrar que entienden la profundidad del cambio que se necesita".

No obstante, después de haber sostenido esos nombres, Mauricio Macri también habló -y subió al ring- a la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. "Siempre tuve debilidad por ella", indicó el ex presidente. En este sentido, también evitó decir que se baja de una posible lucha de cara a las elecciones 2023, ya que -según dijo- él tiene "una responsabilidad con el 41%" que lo votó en 2019. Por otro lado, también volvió a defender a Marcos Peña al sostener que es una "de las personas más talentosas" de la política.

El nuevo libro de Mauricio Macri

Luego de su "Segundo Tiempo", Mauricio Macri prepara otro libro: está escribiendo la biografía de su padre, Franco Macri. El ex mandatario lo reveló en una entrevista que le hizo en el canal A24 la conductora Viviana Canosa.

“Mi padre me amaba incondicionalmente pero me quería destruir sin límites. Era doctor Shekyll y Mister Hyde. Fue mi principal maestro, de lo bueno y de los errores. Él se fue en paz y yo lo despedí en paz", dijo el expresidente.

Además, Macri contó sobre el libro que se viene de Franco Macri: "Hizo lo que pudo. Llego al país a los 17 años sin conocer a nadie, sin conocer el idioma, llegó a ser el empresario más grande de este país”, adelantó. En marzo de 2021, Macri presentó su libro debut: Segundo Tiempo. Allí analizaba su gestión entre 2015 y 2019, cuando fue derrotado por Alberto Fernández cuando buscaba su reelección. Además, deslizaba que iría por un segundo mandato