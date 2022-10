Macri mide fuerzas con la presentación de su nuevo libro: invitados y ausentes

Este lunes, a las 17:45 en La Rural, Macri presentará Para Qué e invitó a 1500 personas entre las que están la mesa nacional de Juntos por el Cambio, diputados, senadores, ministros, ex jugadores de fútbol y empresarios.

Hace tiempo, los dirigentes de la oposición empezaron a medir fuerzas en torno a fotos. Todos buscaron mostrar imágenes amplias de sus equipos y de los apoyos cosechados hasta el momento, camino a la elección presidencial. Lo hizo Horacio Rodríguez Larreta, con una captura junto a 150 dirigentes de Juntos por el Cambio de todo el país y con la cumbre mundial de alcaldes de esta semana. También lo hizo Patricia Bullrich en Mendoza con Alfredo Cornejo o en Mar del Plata, con la compañía de Cristian Ritondo. Ahora, el turno será de Mauricio Macri que buscará reunir a 1500 personas en la presentación de su segundo libro, este lunes, en La Rural.

La cita será en el auditorio principal del predio, sobre la calle Juncal al 4400, a las 17:45. La invitación a la presentación del libro Para Qué llegó por flyer y bajo la condición de ser intransferible. "Invita a todos", fue la respuesta que dieron desde distintos armados de la oposición. Una convocatoria amplia qué incluyó a la mesa nacional de Juntos por el Cambio, a diputados y senadores, a ministros de la CABA, a ex futbolistas, empresarios y muchos etcétera. Desde el PRO, las principales figuras confirmaron su presencia ante la consulta de El Destape pero muchos dirigentes de peso de la UCR estarán ausentes en la charla política que, bajo la excusa del lanzamiento del escrito, dará el ex presidente.

Macri buscará mostrar su poder de convocatoria, su capacidad de ser el centro de atención y la imposibilidad de que algún dirigente rechace la invitación pese a los tironeos de los últimos meses. Si Larreta, cuando convocó a 150 figuras, se alegró por ser el único capaz de juntar a todos en un mismo espacio, para una misma foto, Mauricio multiplicará esa imagen por diez. Según dijo en Entre Ríos esta semana, su objetivo es dejar en claro el "para qué" volver a ser Gobierno y, hasta ahora, siempre buscó despegarse de una candidatura. Lo del lunes será, sin embargo, un poco de todo eso. Marcará lo que para él es necesario hacer en caso de retornar a la Casa Rosada y volverá a medir fuerzas para que nadie lo baje de la posibilidad de ser.

Los movimientos de Mauricio se transformaron en un factor de confusión. Muchos creen que no será candidato pero que, al mismo tiempo, se mueve como candidato. Los macristas de Macri siguen esperando que acepte una postulación pero ya tienen planes B en caso de que eso no suceda. El ex presidente, en tanto, se encargó de mantener la incógnita pese a las constantes negativas frente a la posibilidad de un futuro electoral. Recién el año que viene, terminado el 2022 de prueba, pasado el Mundial y culminadas las vacaciones, habrá un panorama claro.

En medio de las indefiniciones, las presencias y ausencias del lunes. Por parte del PRO, Horacio Rodríguez Larreta irá a la presentación del libro. El jefe de Gobierno protagonizó varios episodios de tensión con el líder amarillo en el último tiempo. El capitalino ya le dejó en claro que la ciudadanía será la que definirá el candidato y no su poder de gran elector. También le manifestó, con muchas indirectas, que el cambio se concreta con hechos, no con palabras. Algo que expuso, sin querer, la propia María Eugenia Vidal que hace unos días pidió volver al 2010 como año de referencia del bienestar económico. Año correspondiente al primer mandato de Cristina Kirchner. Al parecer, no encontró un escenario similar en la gestión Cambiemos.

Vidal también estará presente el lunes. La ex gobernadora, a quien todos señalan como la mimada por Macri, fue subida al escenario presidencial por el propio fundador del PRO que, cada vez que le preguntaron, la valoró como dirigenta pero destacó, al mismo tiempo, que aún está en el proceso de salir del trauma post derrota electoral en 2019. Ese año, ella quiso desdoblar las elecciones ante un escenario complejo para la nacional pero lo la dejaron. La relación entre ambos se enfrió y volvió a resurgir en 2021.

Patricia Bullrich estará en el predio de La Rural. Hasta ahora, se mostró como la más cercana en el armado y el posicionamiento al tener un discurso duro pro grieta. Sobre ella, Macri dijo que está bien ubicada, que la imagina en Casa Rosada y que debería ampliar su margen de intervención más allá de las fronteras de la seguridad. De su equipo, también estará Federico Pinedo, uno de sus armadores. Quien no lo hará es el monzoista Sebastián García de Luca por tener una actividad bullrichista en agenda. Emilio Monzó, que eligió ubicarse en el lugar de pivote, sin formar parte de ningún armado, tampoco estaría. Pero su ausencia no fue confirmada.

Por el lado de la Coalición Cívica, se estimó que el bloque y los jefes del espacio se harían presentes el lunes pero se puso un manto de duda sobre la participación de Elisa Carrió porque no suele salir mucho de su casa. La líder de este partido acusó, esta semana, que fue espiada ilegalmente por la Agencia Federal de Inteligencia del gobierno de Mauricio Macri. Antes, también apuntó contra la Policía Federal de Bullrich, bajo la misma acusación. Si bien en Juntos por el Cambio amenazaron con no dejarle pasar granadas de este estilo, no hubo reprimendas.

Gran parte de la atención estará posada sobre los nombres radicales que desfilarán en la presentación. Para Macri, el radicalismo estaba pronto a desaparecer hasta que apareció él y lo salvó. También cree que es un partido legislativo. Obviamente, la relación con la UCR no es la mejor pero, si bien el entorno de Gerardo Morales se llamó al silencio, en el macrismo aseguraban haberlo escuchado decir que iba a estar presente. El riñón de Martin Lousteau tampoco confirmó ni negó la participación. Algunos mirarán los movimientos de los dirigentes porque, casi al mismo tiempo, Facundo Manes tendrá una actividad en la otra punta de la Ciudad, en La Boca.

En el teatro Verdi, el neurocientífico encabezará un encuentro y cerca de algún dirigente radical se preguntaron si Lousteau elegiría al PRO frente al evento del diputado. La misma rama que cuestionó la participación del senador en el comunicado de la UCR nacional contra Manes, cuando denunció el espionaje ilegal macrista. Se entendió que la jugada fue hecha para generar un guiño con el partido amarillo de la Ciudad, por sus pretensiones de gobernarla.

Alfredo Cornejo, senador, ex presidente de la UCR y muy cercano a Bullrich, no irá al lanzamiento del texto por estar de gira en Madrid pero se lamentó por no poder formar parte. Situación similar para Rodolfo Suárez, gobernador de Mendoza, que fue invitado y tenía pensado ir pero justo coincidió con un evento impostergable en la Cámara de Comercio de San Rafael. Tampoco podrá asistir Gustavo Valdés, de Corrientes, por estar en España, en una misión para consolidar futuros inversores en la provincia. El mandatario fue uno de los que defendió a Manes cuando lo acusaron de poner en peligro la unidad de la alianza. El que sí irá será Mario Negri, al que muchos cuestionan por su relación con el macrismo.

Respecto a la extrema derecha, El Destape pudo saber que Javier Milei no fue invitado pero que, en caso de haber recibido la tarjeta, no la hubiera aceptado. El caso de José Luis Espert quedó en una nebulosa, pero tampoco se acusó una presencia. Por lo tanto, estos grupos liberales no estarían el lunes. Una dirigencia con la que Cambiemos, en particular los halcones amarillos, coqueteó desde su irrupción fuerte en las elecciones legislativas del año pasado.

En la previa, Macri se reunió con Rodolfo D'Onofrio para hablar de su "pasión por el fútbol y de la linda rivalidad entre Boca y River". Más allá de eso, también estuvo metida la política porque conversaron de su "visión optimista sobre el futuro de la Argentina" teniendo en cuenta que "hay mucho por hacer trabajando juntos". El ex presidente sigue en el casillero de un posible candidato que no quiere ser candidato pero actúa como candidato.