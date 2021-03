Libro de Macri: qué dijo el ex Presidente tras el lanzamiento

El ex presidente Mauricio Macri celebró el "impresionante recibimiento" de su flamante libro "Primer Tiempo". A través de su cuenta de Twitter, el líder del PRO destacó la cantidad de operaciones que se realizaron en la preventa de su obra.

"Gracias a todos por el impresionante recibimiento ayer de `Primer Tiempo´. Está disponible la preventa esta semana a través de Mercado Libre", sostuvo el ex mandatario.

La idea de publicar un libro le llegó a Macri a través de dos de sus principales asesores comunicacionales: el ex ministro de Cultura Pablo Avelluto y el subsecretario de Comunicación Estratégica del último Gobierno, Hernán Iglesias Illa, quien había publicado "Cambiamos. Día a día, la campaña por dentro" luego del triunfo electoral de 2015.

Editado por Planeta, "Primer Tiempo" contará los cuatro años de la aventura macrista narrada por su propio protagonista y será lanzado el 18 de marzo a las 18:00: para la ocasión, cerca de Macri preparan la presentación en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentra al lado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El título elegido para la obra sugiere una de las principales premisas que el ex presidente se cansa de repetir en privado: su carrera política no está terminada y el libro podría ser el relanzamiento de la misma.

Con la publicación del libro, Macri planea medirse contra Cristina Kirchner en cuestiones relacionadas al marketing: con Sinceramente, el libro que la ex presidenta publicó y utilizó para hacer campaña en las últimas elecciones, la actual vicepresidenta vendió más de 300 mil ejemplares.

"Este libro es el resultado de más de un año de reflexiones sobre mi presidencia. En sus páginas cuento la historia tal y como la viví. Es la crónica de nuestros logros y de las duras batallas que tuvimos que dar contra el populismo. Es el relato de nuestros aciertos pero también de nuestros errores y , sobre todo, de lo que aprendimos juntos en este primer viaje hacia una Argentina del respeto, más libre, más moderna y democrática", explicó el ex presidente en la reseña del texto.

Y agregó: "Primer tiempo es una invitación a renovar el compromiso que tenemos millones de argentinos con el Cambio, con el progreso y la integración a un mundo que nos ofrece oportunidades y desafíos que tenemos la obligación de aprovechar. Es mi agradecimiento a quienes me honraron con la oportunidad de llevar adelante la tarea más fascinante de mi vida. Pero más que nada, es una manera de continuar el diálogo con cada uno de los argentinos que no se resignan a vivir en una sociedad sin futuro para sus hijos. Terminó el primer tiempo pero el partido continúa. Y ganarlo depende de todos".

Las desopilantes preguntas en Mercado Libre

El libro de Mauricio Macri fue lanzado en las últimas horas y, obviamente, recibió mucha intención. En la publicación de Mercado Libre donde se vende "Primer Tiempo" de Editorial Planeta, varios usuarios publicaron preguntas con burlas y críticas al expresidente.

Al ingresar a la publicación oficial de Editorial Planeta en Mercado Libre se pueden visualizar cientos de miles de preguntas de distintos usuarios que se encargaron de defenestrar a Macri. Desde consultas sobre si el libro venía con reposera hasta las más fuertes acusaciones por las causas de Panama Papers, del Correo Argentino o por el espionaje ilegal durante su mandato. También preguntaban si podrían hacer canjes por cerveza o verduras o si era un libro para colorear o de ciencia ficción.

Los usuarios no se cansaron de comentar el post con estas desopilantes críticas hacia el ex presidente, al punto que los trabajadores de Planeta decidieron copiar y pegar el mismo mensaje en todas aquellas preguntas que no eran para interesados en comprar el libro (es decir, prácticamente todos los comentarios). "Estamos para responder preguntas de interesados en la compra del libro. Solicitamos que respete nuestra tarea ya que nosotros estamos trabajando", responden desde Planeta en cada una de las cargadas al ex mandatario.

Macri felicitó a Pichetto

El ex presidente Mauricio Macri salió a arengar al Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, por buscar a supuestos peronistas para que integren la alianza Cambiemos de cara a las elecciones legislativas de 2021.

"Felicitaciones por la creación de este nuevo espacio, pero más aún por haber vencido prejuicios. Después de tantos años de militancia haber tenido el coraje de saltar al peronismo hoy secuestrado por el peronismo y haberte sumado al Cambio", sostuvo Macri, quien dijo que Pichetto tiene "compromiso patriótico".

Macri sostuvo que no importa de dónde proviene Pichetto, sino a donde quiere ir y lanzó una arenga. "Los invito a que trabajemos más unidos que nunca por ese futuro que no tengo dudas nos va a encontrar liderando el país para cambiar la historia para siempre", enfatizó.