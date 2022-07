Larreta dijo que no cree que su candidatura "dependa de lo que haga" Macri

En una visita a Catamarca, el Jefe de Gobierno porteño aseguró que no cree que su postulación a las presidenciales del 2023 "dependa de lo que haga el otro, para eso tenemos las PASO". Estos dichos refirieron a la posibilidad de competir en una primaria con el ex mandatario Mauricio Macri.

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró este viernes en Catamarca que no cree "que la candidatura de uno dependa de lo que haga el otro, para eso tenemos las PASO" al referirse a la posibilidad de competir en una primaria con el ex mandatario Mauricio Macri para definir al postulante a presidente de Juntos por el Cambio en las elecciones de 2023.

"En cuanto al tema candidaturas, es muy temprano; yo no creo que la candidatura de uno dependa de lo que haga el otro, para eso tenemos las PASO, en las que pueden participar todos", señaló durante una recorrida por la empresa textil Confecat en el marco de un viaje con aires de campaña a Catamarca, en la que además tenía previsto participar de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Larreta ingresó a las instalaciones de Confecat, productora de ropa y calzado de trabajo ubicada en San Fernando del Valle de Catamarca, y en un contacto con la prensa se refirió a la coyuntura económica, señalando que "no se puede seguir viviendo así" y consideró que "lo más grave es que hoy no existe un plan del Gobierno nacional". Y agregó: "El dólar se nos fue de las manos, inflación a niveles récord en décadas. Una Argentina en la que no sabés que va a pasar hoy a la mañana".

En otro orden, Rodríguez Larreta atribuyó su visita a la intención de recorrer el país para "aprender a escuchar", por lo cual en este caso se propuso -dijo- "escuchar a los catamarqueños, cuáles son sus inquietudes, sobre todo los principales problemas, desafíos, que tienen". En la misma línea, exhortó: "Necesitamos volver a construir un país federal, para eso yo estoy recorriendo el país escuchando, viendo alternativas, viendo dónde está el potencial".

El alcalde porteño cuestionó la "visión tan unitaria que hoy tiene la Argentina" y la atribuyó al "proceso kirchnerista" que -dijo- "ha generado una concentración de poder y recursos que tenemos que volver a reconstruir el federalismo".Sobre las posibilidades económicas de la provincia, destacó que "tiene un potencial enorme" y mencionó en particular al "litio" y a la "minería responsable, cuidando todos los aspectos del medio ambiente", pero además al turismo, ya que Catamarca "tiene lugares lindísimos para visitar".

El alcalde porteño sostuvo que en materia agro ganadera "también tiene potencial para seguir creciendo", lo que implica resolver cómo "explotar todo el potencial que tiene" y generar de ese modo "trabajo catamarqueño", que es el "desafío".

"Todo lo que hace a la reconversión energética que se está dando en el mundo le da la posibilidad a Catamarca", añadió en alusión a los yacimientos de litio de la provincia, ya que "es la segunda cuenca más grande del mundo y el futuro va para ahí", remarcó.

En su visita a Catamarca, Rodríguez Larreta estuvo acompañado por el presidente del partido Pro en esa provincia, Carlos Molina, y por el diputado nacional Maximiliano Ferraro, titular nacional de la Coalición Cívica.

Con información de Télam