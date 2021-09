La lista completa de Juntos por el Cambio en CABA: estos son los candidatos, tras la victoria de Vidal

Ricardo López Murphy ocupará el cuarto lugar de la lista del macrismo, detrás de María Eugenia Vidal, Martín Tetaz y Paula Oliveto.

Tras la interna de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires, en la que María Eugenia Vidal se impuso ante Ricardo López Murphy y Adolfo Rubinstein, ahora de acuerdo a la reglamentación interna del frente previo a las PASO, llegó el momento de confeccionar la lista definitiva de cara a las elecciones de noviembre. La lista de diputados nacionales de Juntos por el Cambio en CABA quedará integrada en los primeros lugares por María Eugenia Vidal, Martín Tetaz, Paula Oliveto, Ricardo López Murphy y Carla Carrizo. Sandra Pitta integrará la lista definitiva, pero en noveno lugar.

La lista encabezada por la exgobernadora bonaerense Vidal y Tetaz alcanzó el 32,97% de los votos en la ciudad de Buenos Aires, seguida por la del Frente de Todos, que logró el 24,62, con Leandro Santoro y Gisela Marziotta. A partir de esto, el macrismo está negociando la configuración de la lista para meterse en las generales del 14 de noviembre.

El candidato a diputado nacional de Republicanos, Ricardo López Murphy (UCR), ocupará el cuarto lugar en la lista de la coalición opositora, detrás de María Eugenia Vidal, Martín Tetaz y Paula Oliveto (Coalición Cívica), según el acuerdo que adelantaron desde el macrismo. En la repartija, al referente de Republicanos le seguirán Carla Carrizo (UCR), el diputado Fernando Iglesias, la candidata de Patricia Bullrich, Sabrina Ajmechet; Fernando Sánchez y Sandra Pitta.

Antes de los comicios, López Murphy abrió el paraguas y acordó una "adenda" al reglamento de Juntos por el Cambio, en el caso de que Ley de Paridad de Género lo dejara afuera de la lista definitiva. Con un lugar dentro del Congreso en la mira, propuso que "la integración de las listas minoritarias que pasen el piso establecido se realizará respetando el orden de los candidatos que integran esa lista", para asegurar espacio tanto para él como para Adolfo Rubinstein.

Según sostuvo Vidal en declaraciones radiales esta mañana, también la lista de legisladores porteños quedará intercalada con los postulantes de Republicanos en la que tuvo espacio el marido de la modelo Carolina "Pampita" Ardohain, Roberto García Moritán, seguido por Marina Kienast y Yamil Santoro. Según los cálculos preliminares, quedarían en los puestos 5, 10 y 17, respectivamente. De todos modos, esos números serán confirmados en las próximas horas mientras continúan las negociaciones.

La tercera lista en la interna cambiemita, encabezada por el exsecretario de Salud de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein (Adelante Ciudad), no llegó al piso del 15% dentro de los votos obtenidos al interior de la coalición. Si bien todo indica que el exfuncionario podría quedarse afuera, Vidal recordó en diálogo con Radio Rivadavia y La Red que de alguna manera lo sumaría, aunque no dejó en claro cómo. "No podemos tener la soberbia de creer que los votos son nuestros", reconoció la ahora porteña que quiere ir por los votos tanto de López Murphy como de Rubinstein en la interna.

Elecciones 2021: La lista de Juntos por el Cambio en CABA

Con lo dicho anteriormente, así quedó el orden de candidatos y candidatas de Juntos por el Cambio en los primeros 10 lugares, en la ciudad de Buenos Aires.

María Eugenia Vidal Martín Tetaz Paula Oliveto Ricardo López Murphy Carla Carrizo Fernando Iglesias Sabrina Ajmechet Fernando Sánchez Sandra Pitta Pablo Walter

¿Cómo quedaría el Congreso si se repiten los números de las PASO?

Actualmente, el Frente de Todos cuenta con 41 bancar en el Senado y 120 en Diputados. Con los números obtenidos de las PASO 2021, quedaría con 35 senadores, dos por debajo del quórum propio, mientras que Juntos por el Cambio crecería de 25 a 31.

En la Cámara baja, la bancada oficialista se reduciría de 120 a 117. En contrapartida, el macrismo, que hoy cuenta con 115 escaños, sumaría una banca y quedaría en 116. Entre los 117 del oficialismo se contabiliza al presidente de la cámara, Sergio Massa, que sólo vota en caso de desempate.

De todos modos, con aliados, el Frente de Todos podría acercarse a los 129 bancas en Diputados, que se exigen para dar inicio a una sesión y para habilitar la votación. Las negociaciones serán inevitables para habilitar el quórum para sesionar, aunque para eso también queda el camino hacia las generales de noviembre.