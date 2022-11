La definición de Larreta para Bullrich: "No soy violento"

El jefe de Gobierno porteño se desmarcó de las actitudes de la titular del PRO y calentó nuevamente la interna del partido.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, calentó la interna del PRO y volvió a desmarcarse de la titular del partido, Patricia Bullrich, al afirmar este domingo que las "manifestaciones no se enfrentan con más violencia".

Nuevamente, se habían cruzado por el operativo de seguridad montado por la Policía de la Ciudad en el departamento de la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Estoy convencido de que las manifestaciones no se enfrentan con más violencia. Yo no soy violento, no creo que sea lo que la Argentina necesita, necesitamos paz”, explicó en declaraciones a radio Mitre uno de los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio (JxC).

Y respecto a Bullrich, señaló: "Ella piensa lo que piensa, no hablo por ella". Aun así, Rodríguez Larreta se refirió directamente a la interna y argumentó: "Es válido que haya diferentes alternativas, para eso tenemos las PASO. Hay tensiones, puede haber más de una persona que aspire a un cargo. Jamás me van a escuchar hablando mal de alguien de JxC, haciendo comentarios que alimenten la interna. Para mí la unidad está por encima de todo".

El último sábado, el jefe de Gobierno porteño sostuvo que la Argentina necesita "medidas clara por los próximos 20 años", y agregó: "Tiene que haber una política integral, no tres medidas mágicas por un mes". Lo hizo en una recorrida por La Plata, junto al intendente Julio Garro.

Además, planteó la necesidad de "avanzar en un plan" que incluya: "Estabilizar la economía, un modelo de crecimiento y desarrollo, qué productos le vamos a vender al mundo, cómo abrimos mercados, cómo actualizamos el sistema laboral, cómo replanteamos los planes sociales".

La tensión entre Larreta y Bullrich aumentó a inicios de noviembre, cuando la ex ministra de Seguridad increpó al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, por haberla criticado públicamente luego de que ella cuestionara el operativo de seguridad frente a la casa de Cristina Kirchner, días antes del atentado fallido en su contra. "La próxima te rompo la cara", le dijo Bullrich a Miguel en ese momento, en un diálogo que fue captado por una filmación casera durante un acto.

La última semana, el mandatario porteño se hizo eco de los dichos de Bullrich, quien lo acusó de querer "entregar la ciudad" a la UCR por el supuesto apoyo de Larreta a la candidatura de Martín Lousteau como jefe de Gobierno. "Yo no le regalo la ciudad a nadie", subrayó.

El jefe de Gobierno señaló que Bullrich "tiene todo el derecho del mundo a querer ser presidenta" y que entre ellos tienen "estilos diferentes". "Vamos a una PASO y elige la gente", sostuvo en ese sentido.