La interna en Juntos por el Cambio está en su peor momento. Mauricio Macri ve como su liderazgo se erosiona y no por iniciativa del oficialismo. Elisa Carrió fue la encargada esta vez de apuntar contra el ex presidente y dejar en claro que ya no lo ve como el referente de cara a las próximas elecciones.

"Líder se nace, no se hace. Ahora, los liderazgos sí se pueden destruir. Y esa es una advertencia a todos. Un líder tiene que sostener su liderazgo. Si fui una líder de convicciones y de principios, no me puedo ir a vacunar a Miami. ¿Está claro? Yo sostuve. Vivo como digo que vivo", lanzó la líder de la Coalición Cívica, en diálogo con La Nación.

En cuanto a la decisión de Macri de vacunarse en Miami, Carrió profundizó: "vos sostenés el liderazgo en tanto sos lo que decís que sos. No podés vender un liderazgo y después tener dos o tres caras. Se pueden ganar elecciones, pero otra cosa son los liderazgos. [Raúl] Alfonsín bajó de la Presidencia y seguía teniendo liderazgo. Yo no soy nada. Soy Lilita, no tengo cargo y tengo que trabajar para vivir".

Luego de aclarar que "hace tiempo" que no habla con Macri, también expresó otra de las diferencias que mantiene con el ex mandatario: "Él cree que tiene que haber interna en todos lados. Yo creo lo opuesto, por el momento que vive la Nación, no porque le tenga miedo a una interna".

Por último, y por si fuera poco, también ironizó con su reciente libro, "Primer tiempo", y contó que no lo leyó: "No leo porque no veo. Si no lo ponen en audio-texto, estoy perdida. Yo veo películas alemanas de amor".

La definición de Elisa Carrió que enciende la interna

Luego de que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, haya hecho públicas sus pretensiones de ser candidata, Elisa Carrió se metió en la interna de Juntos por el Cambio en la previa de las elecciones 2021. En medio de la falta de una conducción clara del espacio, sostuvo que ve con buenos ojos liderar el partido de cara al futuro, un planteo que choca de frente con las intenciones del ex presidente Mauricio Macri y su salieri.

"Yo pretendo conducir junto a muchos dirigentes de Juntos por el Cambio una Argentina que no vuelva a tener muertos como en el pasado. Juntos por el Cambio va a resolver sus problemas porque hay un grupo de dirigentes que no son halcones que está a cargo de la responsabilidad de la conducción", aseguró.

"Mauricio Macri me dijo '¿pero vos eras halcón?'. 'No', le dije, 'vos te equivocás, yo soy halcón para defender las causas contra la corrupción'. No hay halcones oportunistas, en todo caso hay cotorras oportunistas, los que en el momento de la crisis cacarean y la gente dice 'mirá qué bien, hablan todo el tiempo', (pero) eluden la responsabilidad por lo que viene", sostuvo la exdiputada.