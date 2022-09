El PRO pide subir la edad jubilatoria y amenaza con una reforma laboral

El titular del bloque PRO en el Senado, Humberto Schiavoni, criticó a quienes se jubilan sin haber realizado aportes. También reclamó una reforma laboral.

El titular del bloque del PRO en el Senado, Humberto Schiavoni, pidió este domingo "analizar modificar la edad jubilatoria" y también reclamó que se implemente una reforma laboral para generar más trabajo formal registrado.

“Hay que analizar modificar la edad jubilatoria. Hay que ver cómo está funcionando en el mundo, porque la gente hoy vive más tiempo. Hoy una persona, por ejemplo una mujer de 60 años, sigue siendo activa, pero no tenés una masa de activos que te financien a los pasivos”, afirmó Schiavoni en diálogo con la radio Futurock.

También opinó en contra de las moratorias que habilitan la jubilación de personas sin aportes. "No hay que olvidarse que de los 6 millones y pico de jubilados, más de la mitad se jubilaron sin los aportes correspondientes. No es lo mismo un tipo que aportó durante 30 años regularmente de su salario para tener una jubilación digna que otro que no aportó prácticamente nada y se jubiló con atajos", consideró.

En ese sentido, agregó que "hay que ser muy cuidadoso, pero también hay que tener en cuenta todas las deficiencias del sistema”, consideró. Actualmente, quienes no realizaron aportes ni pueden suplirlo a través de las moratorias pueden jubilarse con la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que paga el 80% de la jubilación mínima. La herramienta, irónicamente, fue creada en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri.

La reforma laboral que pide el PRO

En paralelo, Schiavoni también pidió que se implemente una reforma laboral porque las actuales normas llevan a que "muchos sectores que podrían tomar trabajo formal registrado no lo hagan y lo mismo pasa con la industria del juicio. A cualquier persona si le va bien y tiene condiciones para invertir, va a reinvertir esas ganancias".

El senado por Misiones agregó: "La lógica del sistema funciona así, pero si te suben impuestos todo el tiempo, no hay rentabilidad y si cada vez que uno toma un empleado y si a la hora de despedirlo porque no tengo actividad cuesta la mitad de la empresa nadie va a invertir”.

En ese marco, Schiavoni, del riñón de Macri y extitular del PRO antes que Patricia Bullrich, consideró que “nuestro problema no es de distribución del ingreso, sino de falta de ingreso. Argentina tiene el problema de que no crece porque no invierte. Si seguimos pensando que somos un país rico y que hay que resolver la distribución en vez de la creación de riqueza partimos de un debate equivocado”.

“La pobreza estructural no tiene que ver con la distribución del ingreso”, agregó el senador en el mismo sentido, y sostuvo que "tenemos que hacer un diagnóstico porque las soluciones se resuelven a largo plazo, al igual que los problemas que también son una serie de políticas desacertadas que se toman a lo largo de los años”.