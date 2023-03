Carrió recibió y respaldó al renunciado D'Alessandro

La líder de la Coalición Cívica expresó su apoyo al exministro de Seguridad porteño, que renunció el miércoles luego de varios meses en licencia por la filtración de presuntos chats.

"Respaldo total a Marcelo D'Alessandro". Con esemensaje, a través de sus redes sociales, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, expresó este jueves su apoyo al exministro de Seguridad porteño, que ayer oficializó su renuncia luego que se filtraran supuestos chats de su teléfono, en los que conversa con empresarios y funcionarios judiciales.

A través de su Twitter, la exdiputada nacional publicó una foto suya con D'Alessandro en su casa de la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz con el mensaje de respaldo al exministro, que será reemplazado el lunes por Eugenio Burzaco.

D'Alessandro respondió por sus redes agradeciendo el respaldo de "Lilita". "Muchas gracias por tu apoyo, la confianza y tus palabras de aliento. No vamos a dejar que las mafias se lleven por delante nuestro país y nuestras instituciones", expresó.

El ahora exfuncionario se encontraba de licencia desde enero, tras la aparición en presuntos chats con empresarios vinculados al Grupo Clarín y funcionarios judiciales en la realización de un viaje a Lago Escondido y en otra supuesta conversación con Silvio Robles, empleado del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

La tercera filtración de presuntos chats del celular de D’Alessandro expuso su relación social con el juez federal Sebastián Ramos, el magistrado que cerró de forma exprés en plena feria la causa donde tenía que investigar si había un vínculo entre el funcionario de la Ciudad y Silvio Robles, la mano derecha del presidente de la Corte, Rosatti, por una filtración anterior.

D'Alessandro confirmó su renuncia este miércoles, que se esperaba que sucediera en estos días. "Le comuniqué al jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta) mi decisión de dar un paso al costado para convertirme en querellante de la causa que investiga la operación ilegal de inteligencia en mi contra", relató. "No aflojé ni un solo día y me voy con el orgullo, la satisfacción y la tranquilidad de haber logrado los menores índices delictivos de los últimos 28 años", expresó el ex funcionario, que afirmó que la gestión larretista convirtió a "Buenos Aires en la capital más segura de Latinoamérica".

Si bien Rodríguez Larreta le expresó su respaldo al renunciado ministro, la presencia de D'Alessandro en el Gobierno porteño suponían un contrapeso a la precandidatura presidencial del alcalde capitalino. Carrió, por su parte, señaló que iba a participar en la contienda electoral, pero también expresó su respaldo a la postulación del Jefe de Gobierno y la del gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales.

Carrió tuvo una reciente chispazo con Juntos por el Cambio al expresar su disidencia con la conformación del "frente de frentes" en Santa Fe. Esta coalición integraría a la representación local de Juntos por el Cambio con el Frente Cívico, comandado por el socialismo, que gobernó la provincia entre 2007 y 2019.

A través de sus redes sociales, la líder de la CC compartió un video donde se la observa dialogando con Lucila Lehmann, parte de la coalición y exdiputada nacional. "Yo creo que la decisión de Santa Fe tiene que ser una de conciencia y de principios. Hay que limpiar Santa Fe, está tomada por el narcotráfico y por el lavado de dinero. Si no se limpia, si no se cambia su sistema político en serio, si la complicidad de la política con el narco y con la policía sigue, si no se crean nuevas fuerzas policiales, si no hay una coordinación con Nación, Santa Fe no tiene salida", manifestó.