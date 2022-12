Bullrich desmiente haber separado a Milman de la campaña: "Una licencia"

La presidenta del PRO aseguró que Gerardo Milman pidió una licencia para su trabajo en la campaña para la Presidencia en 2023 y dijo que "no le soltó la mano".

La titular del PRO Patricia Bullrich se refirió a la situación de Gerardo Milman y dijo que seguirá siendo su jefe de campaña para las elecciones presidenciales 2023, pese a los rumores que hablaban de su desvinculación por el escándalo que desataron las acusaciones por su presunta vinculación con el atentado contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

"Por supuesto (que seguirá siendo mi jefe de campaña). Hay operaciones políticas todo el tiempo. Al estar con problemas de salud por todo lo que sucedió y el estrés, ha pedido una licencia por su necesidad de cuidarse física y psicológicamente", afirmó Bullrich en diálogo con Radio Rivadavia.

Según la ex funcionaria macrista, "lo quieren incriminar a Milman" en la causa por el atentado a Cristina Kirchner. "Es exactamente lo mismo que nos hicieron con el caso Maldonado", comparó Bullrich y sostuvo que las acusaciones contra el ex secretario de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri son "un invento desde el primer momento hasta el último".

"Quieren encontrar a alguien ligado a Juntos por el Cambio que haya tenido algo que ver con esa banda de marginales que cometieron el atentado y le pusieron una pistola en la cabeza a la vicepresidenta. No lo van a encontrar, nosotros somos democráticos. No vamos por el lado de las armas ni los atentados", aseguró Bullrich y dijo que a Milman "le están destruyendo la vida" y que "está muy mal con todo esto".

Con respecto a la función de Milman en su campaña para ser candidata a presidenta de la Nación, la titular del PRO sostuvo que, aunque ahora Milman esté de licencia, ella "de ninguna manera" va a dejarlo de lado o "no darle el lugar político que le corresponde, porque se lo ha ganado trabajando siempre bien". "Inventan una causa para comprometerlo con el atentado a Cristina. Él está en este momento en una situación complicada. Me pidió estar un tiempo de costado porque tiene que ir al médico y tuvo estrés y depresión", reconoció y admitió que "no le va a soltar la mano" y que "siempre va a contar" con ella.

Podrían desplazar a Milman de la vicepresidencia de bloque de diputados del PRO

El bloque de diputados nacionales del PRO confirmaría en los próximos días el desplazamiento de Gerardo Milman de la vicepresidencia de ese bloque opositor y la designación, en su lugar, de la legisladora cordobesa Laura Rodríguez Machado, según informaron fuentes de ese espacio.

Según pudo saber Télam, el reemplazo de Milman, perteneciente al sector de la titular del PRO y precandidata presidencial Patricia Bullrich, obedece a que quedó involucrado en la investigación del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, las últimas declaraciones de la presidenta del PRO pusieron en duda estas versiones periodísticas.

El bloque de diputados nacionales del PRO es conducido por Cristian Ritondo, con el aval directo del expresidente Mauricio Macri y las vicepresidencias estarán ejercidas por Álvaro González -quien continúa en ese cargo con el apoyo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta- y ahora Rodríguez Machado, ungida por Bullrich.

La situación de Milman se complicó tras quedar involucrado en la investigación del atentado contra la vicepresidenta Fernández de Kirchner, luego que un testigo dijo haberlo escuchado hablar de lo que iba a ocurrir el 1 de septiembre junto a dos empleadas suyas, en una mesa de la confitería "Casablanca", frente al Congreso Nacional, antes del atentado que cometió Fernando Sabag Montiel. Ese testigo, un asesor de un diputado oficialista, reveló que le escuchó decir "cuando la maten yo estoy camino a la costa".