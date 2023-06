Milagro Sala: "Si no estuviera presa, estaría en la ruta con los jujeños"

La dirigente social, presa desde 2016, se refirió a la represión cometida por las fuerzas de seguridad en su provincia y apuntó contra el gobernador, Gerardo Morales.

La dirigente social de la Tupac Amaru Milagro Sala cuestionó al gobernador de Jujuy y precandidato presidencial por Juntos por el Cambio (JxC), Gerardo Morales, luego de la represión de las protestas contra la reforma de la Constitución de esa provincia. "Si Morales es vicepresidente de (Horacio Rodríguez) Larreta va a implementar la Constitución que hace en Jujuy en todo el país", afirmó en diálogo con El Destape Radio.

"Gerardo Morales me culpa a mí. Yo no puedo manejar nada desde esta prisión. Nada que ver", apuntó Sala, quien está presa desde enero de 2016. Al ser consultada por dónde estaría en este momento si no estuviera detenida, la dirigente social no dudó: "En la ruta, con los compañeros jujeños. Ahí estaría".

En las últimas horas, los también precandidatos por JxC Larreta y Patricia Bullrich respaldaron el accionar de las fuerzas de seguridad jujeñas. En su Twitter, el jefe de Gobierno porteño dio su apoyo a Morales en "este momento en donde está poniendo orden y aplicando la ley contra quienes quieren avasallarla", mientras que la presidenta del PRO en uso de licencia expresó que "discuten el derecho a la protesta todos los delincuentes de Jujuy". Milagro Sala les respondió a los dos: "Invito a Larreta y Bullrich que vengan 48 horas a Jujuy a ver lo que pasa. Lo que dice Morales no tiene nada que ver".

Respecto a la crisis en la provincia, Sala explicó: "Lamentablemente esto ya se veía venir. Docentes, municipales, trabajadores de la salud salía constantemente a manifestarse por sus salarios". Sin embargo, la situación "reventó" tras la aprobación de la reforma constitucional del pasado jueves por parte de la Convención Constituyente.

"Hay un mundo de gente en todas las rutas. Es impresionante", valoró la dirigente social este lunes, mientras que sostuvo: "La gente ya no quiere vivir así. Quiere vivir bien, con libertad, un plato de comida, trabajo. Y eso ya no pasa en Jujuy".

Además, criticó al Gobierno nacional por la supuesta falta de apoyo otorgada, según Sala. "El silencio del gobierno nacional es nefasto. No escuché que a Alberto Fernández se solidarizara con los jujeños", señaló sobre la Casa Rosada. Por último, le envió un mensaje a Morales, quien en más de una ocasión se jactó de ser el dirigente que la metió presa. "Quiero sentarme mano a mano con Morales y que me muestra si soy corrupta y yo mostrarle toda su corrupción", dijo.

Represión: un adolescente perdió un ojo por una bala de goma

Un adolescente de 17 años perdió uno de sus ojos durante la represión desatada el fin de semana en Jujuy contra los manifestantes que condenaron la reforma a la constitución. Mijael Lian Lamas recibió un disparo de bala de goma de la policía jujeña y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital "Pablo Soria". Sin embargo, los médicos no lograron devolverle la vista.

"Mi sobrino salió gravemente herido, perdió la vista en su ojo derecho. Anímicamente se siente asustado y está muy triste por lo todo lo que ha ocurrido", expresó su tía, quien también estuvo presente en la marcha sobre la ruta nacional 9 que dejó al menos diez heridos de bala, otros lesionados y más de 30 detenidos detenidos.