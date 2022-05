Milagro Sala: "No estamos viviendo en una provincia democrática"

La dirigente social respaldó el proyecto de ley para intervenir el Poder Judicial de Jujuy y acusó al gobernador Gerardo Morales de "apretar a medio mundo". "El 90% de las organizaciones sociales y sindicatos están imputadas por contravenciones", denunció.

La titular de la organización Tupac Amarú de Jujuy, Milagro Sala, respaldó el proyecto de ley presentado por diputados nacionales del Frente de Todos para intervenir el Poder Judicial jujeño y afirmó que "no estamos viviendo en una provincia democrática", apuntando al gobernador radical Gerardo Morales.

"Este proyecto no es para que se libere a Milagro Sala, sino que hay diversas irregularidades en la justicia. Hace diez días Morales pidió la renuncia a seis miembros del Superior Tribunal de Justicia porque no estaban cumpliendo sus caprichitos judiciales", declaró en diálogo con el programa ¿Qué me Contás? de El Destape Radio.

Según afirmó la dirigente, "en Jujuy el 90% de las organizaciones sociales y sindicatos están imputadas por contravenciones", señalando que "si salís a pedir un pedazo de pan, comida para comedores o aumento salarial, y el que no esté de acuerdo con lo que Morales decide, a la semana tiene una contravención".

"A la ex diputada Alejandra Cejas la suspendieron 45 dias. A otro abogado, por defender a los vendedores ambulantes, le armaron 7 causas", añadiendo que "Morales apreta a medio mundo". En ese sentido, puso como ejemplo que "los compañeros del Frente de Izquierda salieron a cortar rutas para pedir trabajo y comida y por esto los llevaron presos a diez dirigentes de ellos, a uno de ellos, fueron a las 3AM a quemarles el auto". Según sintetizó Sala, "no estamos viviendo en una provincia democrática. Todo lo contrario: tenés que cuidarte de la justicia, de Morales y todos los que le piden honor".

En ese marco, denunció que "el jefe de fiscales, que arma causa a todos los opositores, (Sergio) Lello Sánchez está denunciado por los mismos empleados de la fiscalía por violencia de género y acoso laboral", a la vez que señaló que "uno de los candidatos de Morales para ocupar el cargo del Supremo Tribunal de Justicia". De esta manera, la dirigente social lamentó que "nadie viene a ver a qué pasa en Jujuy ni como pararle la mano para que deje de destruir la provincia y que los jujeños volvamos a creer en la justicia".

La semana pasada, los diputados Federico Fagioli, Itaí Hagman y Natalia Zaracho presentaron un proyecto de ley para intervenir el Poder Judicial de Jujuy, por sus "práctivas autoritarias" y su vinculación con Morales, presidente de la Unión Cívica Radical nacional. Sala también participó del acto por videoconferencia.

Consultada sobre la perspectiva que tiene con el proyecto de ley, la dirigente social señaló que quieren "una justicia real, no una pintada con los colores de la UCR de Morales. No estoy pidiendo que me den la libertad, quiero que se revisen todas mis causas una por una y así lo quieren mis compañeros también. Los jujeños queremos que se terminen los atropellos". Y sentenció: "No se conformaron por ir únicamente por Milagro Sala: van por todo, todo te quitan".