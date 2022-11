El juicio de Vialidad entra en su recta final: cómo sigue el debate

Terminaron los alegatos de todas las defensas. El debate continúa el lunes 14 de noviembre cuando el fiscal Diego Luciani volverá a tener la palabra. Se abre la etapa de réplicas y dúplicas. Luego vendrán las palabras finales de los acusados y el veredicto.

El juicio de Vialidad ingresó en su recta final. Este último lunes, con la ponencia del abogado de los extitulares de Vialidad de Santa Cruz, Juan Carlos Villafañe y Raúl Santibañez, culminaron los alegatos de todas las defensas y el Tribunal Oral en lo Federal Nº 2 decidió que el fiscal Diego Luciani vuelva a tener la palabra cuando se reanuden las audiencias, el próximo lunes 14 de noviembre a las 9.30. Son los últimos pasos antes de llegar al veredicto de este juicio emblemático del Lawfare.

El 14 de noviembre, está previsto que el fiscal conteste los planteos de nulidad que realizaron las defensas del exsecretario de Obras Públicas, José López, y del empresario Lázaro Báez.

No está claro para los abogados defensores los límites que tendrá el fiscal. De hecho, hubo planteos al tribunal para que no habilite al fiscal a volver a tener la palabra. “Se podrían desnaturalizar los alegatos. No hay nada novedoso que justifique algún tipo de réplica”, señaló este lunes el abogado Mariano Fragueiro Frías, defensor del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz, Héctor Jesús Garro. Pero todos los recursos fueron rechazados por el TOF 2 tras ordenar un cuarto intermedio.

El tribunal al conceder a la fiscalía el abordaje de los pedidos de nulidad de López y Báez dejó abierta la posibilidad de que pudiera replicar, ya que le dio derecho a responder en los términos del art 393, quinto párrafo del Código de Procedimiento, que es el que establece justamente la posibilidad de replicar. ¿Qué replicará Luciani? Aún no se tiene claro. De mínima, abordará los planteos de nulidad de López y Báez. Este estado de incertidumbre llevó a las defensas a analizar si corresponder hacer un pedido de aclaratoria.

“El límite de replicar es una incertidumbre. Las defensas nos opusimos a que eso sea irrestricto, sin límites, sin acotación. El tribunal lo acotó de manera general. Habrá que ver el 14 cuánto se explaya Luciani”, indicó una de las defensas ante la consulta de El Destape. Esto deja abierta la posibilidad a que el fiscal vuelva a intentar hacer su show para los medios de comunicación hegemónicos.

Lo que el fiscal Luciani desarrolle el lunes 14 determinará lo que queda de la agenda de este juicio. Es de esperar que lo que diga lleve a que más de una defensa pida al tribunal que le otorgue el derecho a dúplicas. Las dúplicas son las respuestas a las réplicas y las pueden pedir las defensas que sean referenciadas en las réplicas.

Según señalaron las defensas de este juicio consultadas para esta nota, “no se especificó a quien replicará Luciani”. “La ley permite replicar aquellos argumentos que no hayan sido motivo de tratamiento previo en el juicio. Y la verdad que los argumentos de las defensas fueron respuestas a lo que planteó el fiscal, por lo que ‘hecho y prueba’ ya fueron definidos y conformados. Lo único novedoso fueron los planteos de nulidad”, añadieron.

El tribunal tampoco estableció si la réplica se extenderá por más de una jornada. Para su alegato, Luciani y Sergio Mola contaron con nueve audiencias. “No está definido, se cree que no será más de una jornada”, explicaron los abogados defensores.

Después de la réplica y las posibles dúplicas será el turno de las palabras finales de los acusados. Se le preguntará a cada uno de los 14 acusados de forma individual si quieren tomar la palabra. Restará definir esa agenda, que difícilmente se extienda más de dos jornadas según estiman desde tribunales, y luego sí será la hora del veredicto, que deberán dictar los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

¿Esa sentencia ya estará escrita y firmada como afirmó CFK? ¿O los contundentes alegatos de las defensas, sobre todo el de la vicepresidenta, y su intento de asesinato cambiaron los planes de los magistrados?

El último alegato

El último alegato del juicio estuvo a cargo del abogado Miguel Arce Ageo, quien defiende a los exfuncionarios de Vialidad Juan Carlos Villafañe y Raúl Santibañez. Este lunes, el letrado pidió la absolución de sus defendidos y advirtió que condenar a los 14 imputados sería entregar "carta blanca a la persecución política sin restricción".

Quien había abierto la ronda de alegatos fue el fiscal Diego Luciani, que es quien acusa junto a su colega Sergio Mola. Lo desarrolló a lo largo de nueve audiencias que tuvieron como caja de resonancia los medios de comunicación hegemónicos que decidieron no hacerse eco con la misma vehemencia cuando las defensas le respondieron a los fiscales.

"Estamos convencidos de haber alcanzado la verdad y ahora le toca a cada uno de los jueces, a quienes la sociedad está mirando. Señores jueces, este es el momento: es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión", les había dicho Luciani a los integrantes del TOF 2 al pedir las condenas de los acusados. Para Cristina reclamó una condena de 12 años de prisión y su inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

El abogado de CFK, Carlos Beraldi, rebatió de forma contundente la acusación fiscal con documentación y el testimonio de los testigos que fueron declarando a lo largo del juicio. El letrado mostró los videos de diversas declaraciones que se dieron a lo largo del debate para exponer las falacias que esgrimieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. La exposición del abogado de la Vicepresidenta desarmó la acusación: “La Fiscalía nunca buscó la verdad”, sentenció Beraldi. “Nunca vi mentir en un juicio de esta manera, supera los límites admisibles”, añadió.

La causa de Vialidad, que se inicia por una denuncia de dirigentes opositores, versa sobre los 51 contratos de obra pública vial que le fueron adjudicados al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. La acusación fiscal sostiene que se dieron diversas irregularidades en esas obras. Las dos más relevantes: el incumplimiento en las tareas o demoras injustificadas, por un lado; y supuestos sobreprecios, por otro. Ambas cuestiones fueron derribadas por los testigos que prestaron declaración en el juicio.

¿De qué se la acusa a Cristina? De ser la jefa de una asociación ilícita que asignó supuestamente de forma irregular recursos para solventar esas obras. La acusación tiene similitudes con la causa del Memorándum con Irán porque a la actual vicepresidenta se le achacan decisiones de gobierno, todos actos legítimos que contaron con la intervención del Congreso de la Nación. En este juicio, de forma insólita, se consideran “instrumentos del delito” leyes del Parlamento –la ley de Presupuesto, por ejemplo- y decretos de necesidad y urgencia. Esos serían los vehículos que se utilizaron presuntamente de forma irregular para transferir partidas presupuestarias en beneficio de Baéz. Todo ese relato construido por la fiscalía se derrumbó cual castillo de naipes a lo largo de los alegatos de las defensas.

Cristina Kirchner, quien intervino en la tercera audiencia de su alegato, apuntó contra el Poder Judicial por la persecución en su contra, remarcó que los fiscales Luciani y Mola mintieron en su acusación y violaron la Constitución por lo que pidió se los investigue por prevaricato.

CFK denunció que hubo “toda una fábula montada para traerme de los pelos a mí a este juicio”. La vicepresidenta felicitó a Beraldi y Ary Llernovoy por el ejercicio profesional de la defensa. “Desmontaron las increíbles mentiras que desarrollaron los fiscales Mola y Luciani”, aseguró. Y le pidió al tribunal que “al finalizar estas audiencias se extraigan testimonios de cada una de las mentiras” de los fiscales, que fueron “contrastadas con la prueba documental, pericial y testimonial que tuvo este juicio”.