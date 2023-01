Kicillof a JxC: "Buscan un pretexto para no sesionar"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires apuntó contra la oposición luego de que develaran la estrategia que tendrán frente al juicio a la Corte en el Congreso.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió a la estrategia de bloqueo que la oposición va a tener en el Congreso y opinó: "Buscan un pretexto para no sesionar". Este martes, después de un encuentro de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, la principal fuerza opositora sacó un comunicado en el que dejó en claro que no van a dar quórum ni viabilidad a ningún debate que impulse el Gobierno.

"Es la postura de nuestra oposición, decidieron no sesionar. Ya no habían aprobado la creación de nuevas universidades, muchas de ella en la Provincia de Buenos Aires. Ahora se le agrega esta excusa", afirmó el gobernador sobre Juntos por el Cambio. Y sumó: "Es patético porque ya venían sin dar quorum. Con la moratoria dejan a mucha gente sin jubilación por no querer sesionar y a mucha gente sin universidades. Hacen daño por varios lados".

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires señaló que la oposición se "equivocó fulero" y se sumó a las palabras que el gobernador de La Rioja dio ayer en El Destape Radio al confirmar que son 18 los gobernadores que se oponen al fallo de la Corte en el tema de la coparticipación. "Son cuatro personas que arman como quieren el Consejo de la Magistratura y ahora quieren legislar sobre la coparticipación", dijo y agregó: "Decidieron darle la plata a Horacio Rodríguez Larreta y sacársela a las provincias. Es ilegal lo que hizo la Corte, es mal desempeño, está mal lo que hicieron".

En esa línea, enfatizó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dispuso que el Gobierno nacional le pague a la ciudad de Buenos Aires el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables "perjudica a todas las provincias del país". Y agregó: "La cuenta de gobernadores, 18, 23 provincias porque la Ciudad no es una provincia, de 23 provincias, 18 gobernadores rechazaron el fallo de la Corte. Ese número es contundente, nadie está de acuerdo con que la coparticipación se resuelva a través de un fallo arbitrario, donde las provincias estamos desde el principio intentando que se nos escuche, la Corte no habla con las provincias, habla solo, aparentemente a través de chats, con la Ciudad de Buenos Aires, que ni siquiera es una provincia".

"¿Por qué los intendentes también reaccionaron? Porque esos recursos, si fueran a parar al gobierno de la Ciudad, la Corte dice que no afecta a las provincias, pero es como pensar que un conejo sale de una guerra y creer en la magia negra. ¿De dónde van a salir los recursos? Piensan que somos todos giles. ¿De dónde van a salir los recursos? Si se lo dan a la Ciudad, a Larreta, salen del Gobierno nacional, que invierte sus recursos en el territorio argentino que somos todas las provincias", se preguntó Kicillof.

Cerró su planteo: "Estos son los municipios de la PBA. Si le privan recursos a la PBA, también a los municipios. Hoy lo decía yo con los intendentes, nosotros hemos abierto 131 escuelas nuevas; Vidal en cuatro años hizo 65. Nosotros en uno hicimos prácticamente, porque son tres pero dos son de pandemia, hicimos el doble. Pero no las hicimos en la Casa de Gobierno, las hicimos en los municipios de la PBA". Y concluyó: "O sea que si no podemos hacer más escuelas, como esta que estamos viendo acá, que es una obra de infraestructura que se hizo, va a ser el municipio de la PBA. Entonces al concentrar más los recursos en la ciudad más rica, la ciudad más rica quedarse con recursos que son de todo el país federal, y la verdad que perjudica a todos los habitantes de la Argentina menos a los que viven en la Ciudad, pero ni siquiera, porque estamos en un contexto de campaña”.