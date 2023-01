Gaillard: "No estamos en contra de la Corte, la defendemos como institución"

La diputada del Frente de Todos se refirió a la convocatoria de la comisión de Juicio Político, que ella misma preside, para anlizar si se abre o no un proceso contra los miembros del máximo tribunal.

La diputada nacional del Frente de Todos (FdT) y presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja, Carolina Gaillard, se refirió a la convocatoria para el próximo jueves desde las 11hs donde se analizará si se inicia o no un proceso contra los miembros que integran la Corte Suprema de Justicia (CSJN) y aseguró que "no está en contra" del máximo tribunal sino que lo que buscan es su defensa "como institución".

En diálogo con Agencia Télam, la legisladora del oficialismo manifestó: "No podemos mirar para el costado después de fallos arbitrarios y contrarios a derecho. No estamos en contra de la Corte, la defendemos como institución pero vamos a evaluar si sus integrantes incurrieron en una violación de los deberes que deben cumplir". Y añadió sobre la convocatoria para el 26 de enero: "La intención es comenzar el estudio de los expedientes que tienen estado parlamentario de pedido de juicio político, sean diputados o de la sociedad civil".

Cabe recordar que el debate estará integrado por los 31 miembros de dicha comisión -16 pertenecientes al Frente de Todos (FdT), 15 a Juntos por el Cambio (Jxc) y 1 al Interbloque Federal-, aunque podrán asistir al encuentro todos los diputados y todas las diputadas de la Cámara Baja. El oficialismo tien ela mayoría necesaria para emitir dictamen y dar el primer paso pero, para sostener el juicio político a los magistrados del Tribunal Supremo, no tiene los votos en Diputados.

Sobre esto último y la falta de quórum que anticipó la oposición previamente, Gaillard manifestó: "Es importante que elllos participen de esta reunión de Comisión y de este proceso de juicio político porque tiene que ver con la sieredad que requiere esta situación de gravedad institucional que se generó luego de las conversaciones que tomaron estado público entre un funcionario (Silvio Robles) de mucha cercanía al presidente de la Corte (Horacio Rosatti), con un ministro del gobierno porteño (Marcelo D'Alessandro). Y añadió: "Eso terminó de decantar una situación sobre la que venía habiendo cierto manto de sospecha sobre la Corte y su falta de independencia".

Por otro lado, en relación al proceso impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores de las diferentes provincias, la diputada señaló: "Vimos en el fallo de los fondos coparticipables de la Ciudad que hubo un exceso en el uso de facultades que no le son propias. Eso viola la Constitución y la división de poderes. El juicio político viene a ser una herramienta para garantizar la independencia del Poder Judicial".

Mientras que, al mismo tiempo, Gaillard explicó que al tratarse de un "juicio político" y no penal -es decir, no pueden determinar si se cometió o no un delito, eso será luego tarea de la Justicia- lo que se buscará es determinar el mal desempeño "que tiene que ver con la falta de probidad ética" y con la existencia de un "incumplimiento o violación de los deberes" que tienen que cumplir los integrantes de la Corte Suprema. "Se sumarán además otros hechos denunciados que tienen estado en la Comisión y serán sometidos a proceso de prueba", sostuvo.

Finalizada dicha etapa, donde se acumulará la mayor cantidad de pruebas para fundamentar las denuncias, se notificará a los magistrados para que efectúen el descargo correspondiente. "Son hechos de gravedad institucional, no podemos mirar para el costado después de dos fallos arbitrarios y sumado a las conversaciones que trascendieron. Eso es causal suficiente para que nosotros debamos investigar. Estamos hablando de la connivencia del Poder Judicial con el poder político.", añadió en diálogo con Télam.

Sobre el cierre, Gaillard manifestó: "Tenemos que bregar por una justicia independiente y por una Corte Suprema prestigiosa, como la que tuvimos después de que el expresidente Néstor Kirchner impulsara un procedimiento de selección de los jueces del máximo trbiunal, que contó con la participación de la ciudadanía y audiencias públicas". Y concluyó: "Hay que tener un diálogo serio con la oposición y decir claramente qué tipo de justicia queremos, para tener instituciones prestigiosas y que sean respetables. Quienes administran justicia no pueden estar por encima del resto de la sociedad, hay que aprovechar este juicio para dar un debate profundo".