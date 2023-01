El gobernador de La Rioja pidió reformar la Constitución

Ricardo Quintela se refirió al polémico fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación de la Ciudad y remarcó: "uno no tiene por qué acatar algo que no se ajusta a derecho".

El Gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se refirió al reciente pedido de juicio político contra la Corte Suprema, luego del polémico fallo por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y la filtración de supuestos chats que comprometen a la mano derecha de Horacio Rosatti, Silvio Robles. El mandatario evaluó que es necesario, además, impulsar una reforma de la Constitución Nacional.

Quintela, que acaba de denunciar penalmente a Robles y al licenciado ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, enfatizó que "La Corte ha demostrado no estar a la altura desde el punto de vista moral y ético como para ordenar a la provincia que acate un fallo que la perjudica". Y les pidió que tengan "un poquito de decoro y den un paso al costado que permita que reconstituyamos el valor y la jerarquía" del máximo tribunal.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En declaraciones a El Destape Sin Fin, el gobernador riojano, que firmó el pedido de juicio político contra los supremos junto al presidente Alberto Fernández, enfatizó que "si no se ajusta a derecho el fallo de la Corte uno no tiene por qué acatar algo que no se ajusta a derecho y que va en perjuicio de los intereses de nuestros representados", en referencia al perjuicio económico que tendría para su provincia el cumplimiento de la medida cautelar que dispone aumentarle la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires hasta el 2,95% de los fondos.

Inclusive, Quintela pidió "debatir en profundidad si es necesaria" impulsar "una reforma constitucional" para "modificar la matriz organizacional e institucional de la Argentina para aplicar el verdadero federalismo".

Quintela denunció a Robles y D'Alessandro

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, denunció penalmente este jueves a Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles ante el fiscal Federal de La Rioja. Es por la filtración de los supuestos chats del ministro de Seguridad porteño y de la mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Solicitó a la Justicia allanar el Ministerio de CABA y pidió que se secuestren los dos celulares.

Los acusó de ser responsables de tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario público. "Estos mensajes difundidos evidencian los supuestos vínculos que el Ministro porteño mantuvo con Silvio Robles, Director General de la vocalía del ministro Rosatti, quien oficia en la práctica como su vocero y, persona de su máxima confianza desde hace años", afirmó el escrito.

"Sin embargo, no es una mera amistad lo que une a ambos funcionarios, sino que existiría una espuria connivencia en la cual se coordinan fallos judiciales del Alto Tribunal que explícitamente benefician, en general, a la alianza política Cambiemos y en particular al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta", destacó la denuncia de Quintela. "La connivencia y la negociación entre ambos funcionarios ha quedado al desnudo en los chats publicados, los que demuestran que las resoluciones judiciales y de manera particular los pronunciamientos del Ministro de la Corte Horacio Rosatti, a través de Silvio Robles, ha desarrollado operaciones políticas específicas ejecutadas a través de arbitrarios fallos judiciales", continuó.

Es el segundo gobernador en realizar una denuncia penal por la filtración de los presuntos chats que comprometen al presidente de la Corte Suprema. Anteriormente, su par de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, había presentado una denuncia en la justicia de su provincia contra el secretario de Rosatti.