Jubilados volvieron a marchar al Congreso contra el ajuste de Milei y la falta de medicamentos

Las organizaciones de jubilados volvieron a movilizarse este miércoles 28 de octubre frente al Congreso para reclamar contra el ajuste del Gobierno de Javier Milei y exigir respuestas ante el deterioro de sus ingresos. Como cada semana, la protesta puso en el centro de la agenda la situación de quienes perciben haberes insuficientes para afrontar sus necesidades básicas, en un contexto de reclamos por el acceso a medicamentos y una cobertura de salud adecuada.

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En las inmediaciones del Congreso también se registró un cruce entre el diputado nacional de Unión por la Patria Horacio Pietragalla Corti y efectivos de la Policía de la Ciudad. El legislador intervino cuando los agentes intentaban secuestrar la mercadería de un vendedor ambulante con discapacidad que ofrecía frutillas en la vía pública. “Intenté que no le secuestren la mercadería y se pusieron recontra agresivos”, relató Pietragalla en un video difundido en redes sociales.

Durante el intercambio, el diputado cuestionó el operativo y pidió que no le quitaran los productos al trabajador, al señalar que los vendía para alimentar a sus hijos. Las imágenes difundidas muestran momentos de tensión y empujones entre el legislador y uno de los policías. Finalmente, según afirmaron fuentes del Gobierno porteño a El Destape, al vendedor le labraron un acta contravencional y le secuestraron la mercadería. El episodio ocurrió en el marco de la movilización frente al Congreso y volvió a poner en escena la situación de vulnerabilidad de quienes dependen de la venta informal para subsistir.

Kaloian Santos Cabrera

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