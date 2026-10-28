Pietragalla Corti cruzó a policías para defender a un vendedor ambulante con discapacidad: "Se pusieron agresivos"

El diputado de Unión por la Patria (UP) Horacio Pietragalla Corti protagonizó un cruce verbal con efectivos de la Policía de la Ciudad que querían confiscarle la mercadería a una persona con discapacidad que estaba vendiendo fruta en la vereda en las inmediaciones del Congreso de la Nación.

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Según pudo saber El Destape de fuentes del gobierno porteño, al vendedor ambulante le labraron un acta contravencional y, finalmente, le secuestraron la mercadería. Por su parte, el acta policial constató que el legislador nacional habría incurrido en "agresiones verbales hacia los interventores".

Qué dijo Horacio Pietragalla Corti

En un video que se difundió en redes sociales, Pietragalla Corti explicó lo sucedido mientras seguía hablando con los policías. "Estamos acá en la esquina del Congreso. Iba a comprar algo para comer", comenzó su relato.

"Me acerco porque había una persona con discapacidad vendiendo frutillas con un operativo de cuatro policías", continuó el diputado peronista y agregó: "Ya sabemos que le secuestran la mercadería. Intenté que no le secuestren la mercadería y se pusieron recontra agresivos y vinieron con todo este operativo".

En otro video que circuló por redes sociales se vio otro ángulo del intercambio entre Pietragalla Corti y los oficiales. "Soy diputado nacional y de acá no te llevás nada. No te llevás nada. Loco, es una persona con discapacidad que está vendiendo para darles de comer a sus hijos. No te vas a llevar nada", le dijo el legislador de Unión por la Patria.

Luego, se observaron algunos empujones entre el diputado y un policía, mientras Pietragalla Corti le decía: "A mí no me toqués".