Leopoldo Moreau: "En menos de 60 días millones de argentinos ya no podrán jubilarse"

El diputado de Unión por la Patria (UP) Leopoldo Moreau advirtió este miércoles que "en menos de 60 días" caducará la moratoria previsional y "millones de argentinos, particularmente argentinas, quedarán sin la posibilidad de jubilarse".

"Milei y sus aliados siguen a pura rosca en el Congreso, de espaldas a la sociedad. En menos de 60 días millones de argentinos, particularmente argentinas, quedarán sin la posibilidad de jubilarse cuando lleguen a la edad para hacerlo", resaltó. En un posteo en la red social X, el legislador nacional señaló que "solo 1 de cada 10 mujeres y 2 de cada 10 hombres podrán jubilarse y el resto no" en caso de que "les falte sumar algún año de servicio para completar los años de aportes".

En tanto, Moreau recordó que la Ley Bases "que impulsó el Gobierno también con el respaldo de los bloques colaboracionistas, en su artículo 77 establece que a los empleadores que tengan deuda de aportes a la seguridad social se les condonará la misma" y "no tendrán que pagarla". "Pero a la vez, a partir del 23 de marzo, los trabajadores que quieran comprar los años de servicios que sus empleadores no les depositaron, no podrán hacerlo", acotó sobre el sistema que permitía descontar de la jubilación los períodos faltantes para cumplir con los 30 años de aportes reglamentarios. Por esta razón, advirtió que "de aquí en más la inmensa mayoría de nuestros compatriotas quedarán atrapados en lo que se denomina la Pensión Única para Adultos Mayores (PUAM), que representa un 20% menos que el haber mínimo jubilatorio".

Además, el diputado opositor agregó que la PUAM "en el caso de las mujeres, extiende el límite de edad a 65 años" y "no genera, si fallece el titular, su pensión a la viudez". "Este tema, cómo se va a gastar la plata de los argentinos del nuevo presupuesto y el endeudamiento externo, están fuera del temario de extraordinarias. La Libertad Avanza y el tren de cola que lo sigue sólo quiere discutir cómo acomodar el régimen electoral para sacar ventaja y cómo proscribir a Cristina Kirchner", remató Moreau.

Un legislador que se fue del PRO a LLA cuestionó que Jorge Macri "está cada vez más lejos" de Milei

Juan Pablo Arenaza, uno de los tres legisladores porteños que pasaron del bloque oficialista Vamos Juntos a La Libertad Avanza (LLA), cuestionó que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, "está cada vez más lejos" del presidente Javier Milei, hecho que motivó su decisión.

"Ya veníamos trabajando con Pilar Ramírez (presidenta de la bancada de LLA) muchos temas de la Ciudad", contó Arenaza en El Destape 1070. "Lo que está ocurriendo en la Nación es lo que queremos que pase en la Ciudad y el Jefe de Gobierno está cada vez más lejos del gobierno nacional y por eso la decisión", siguió el legislador que responde a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.