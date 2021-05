Mauricio Macri sobre su gestión: "A las 7 ponía Netflix y me olvidaba de todo"

El líder de Juntos por el Cambio lanzó un insólito dato donde reveló cuando terminaba su horario laboral.

El ex presidente y líder de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, reconoció que terminaba su gestión como jefe de Estado a las 7 u 8 de la noche cuando se ponía a ver películas y series a través de las distintas plataformas. Además volvió a criticar al gobierno de Alberto Fernández, advirtió que la democracia está en riesgo y recayó en el manejo de la pandemia por COVID-19, manteniendo la idea de la oposición donde Cristina Fernández de Kirchner es quien realmente gobierna a la Argentina.

En diálogo con Juana Viale en "La noche de Mirtha", quien fue jefe de Estado remarcó: "Ser presidente fue el honor más grande que he tenido en mi vida". Pero a su vez, dejó una frase insólita en relación a su gestión de trabajo: "Yo a las 7 u 8 de la noche me olvidaba, cerraba todo, ponía Netflix y hasta el otro día a las 7 de la mañana trataba de reconstituirme desde los afectos y la familia". Mientras que manifestó: "El 2018 para mí fue muy duro, lo comparo con mi secuestro".

Al mismo tiempo recordó las elecciones presidenciales del 2019, donde cayó fuertemente contra el Frente de Todos. "Sentí frustración cuando perdí", expresó a pesar de admitir que sintió "agobio" durante su etapa en el poder. Y tras tomar la deuda más grande e importante en la historia del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo insólitamente: "Después de las PASO le dije a Alberto Fernández que le renegociaba la deuda y no quiso".

Por otro lado, Macri también se refirió al futuro. Sin hablar de las PASO, se trasladó directamente a lo que puede ocurrir en las elecciones presidenciales y le respondió a "Juanita" sobre la posibilidad de candidatearse como máximo mandatario nuevamente. "Ni pienso volver a ser presidente. Mi preocupación es desarrollar a los líderes para que se desarrollen de cara al 2023. Ganará uno, la gente lo elegirá y los demás colaborarán desde donde les toque", sostuvo.

Con respecto a este tema y la organización del espacio, el líder del macrismo dijo: "Puse lo mejor de mí para que cada uno que cree tener capacidad de liderar, traté de encontrar el camino que evite recorrer lo que recorrí yo y no funcionó. Estoy para ayudarlos a todos, son gente muy valiosa, me siento muy orgulloso". Y remarcó: "Larreta, Vidal, Bullrich y los intendentes, ver su crecimiento... Son muy valiosos para el país. También los cientos de jóvenes, que antes no hacían política. Quieren volver, dar batalla. Aprendieron que se quedaron cortos, eso se logra estando en el cargo".