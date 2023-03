Burlando se mostró con uno de los asesinos de Cabezas

En el reciente spot para su campaña a gobernador bonaerense, el mediático abogado apareció con José Luís Auge, condenado por ultimar al reportero gráfico en 1997. Burlando, que había ejercido la defensa de este y su banda, no pudo desmentir que era el asesino.

El abogado mediático Fernando Burlando aparecido junto a uno de los asesinos del reportero gráfico José Luís Cabezas en el último de sus recientes anuncios de su precandidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

En el spot, en el que Burlando aparece en musculosa y ojotas recorriendo un barrio de la localidad platense de Los Hornos, se lo puede observar junto a José Luís Auge, integrante de "La Banda de los Hornos", autores materiales del asesinato de Cabezas en 1997.

La imagen podría ser casual, salvo por el llamativo hecho de que en ese entonces, el todavía desconocido Burlando ejerció la defensa de la banda que integraba Auge y que llevaba el nombre de Los Hornos, precisamente, por ser de esa localidad.

En una entrevista con el programa Modo Fontevecchia del canal Perfil, se le consultó a Burlando si la persona que aparecía con él era Auge. El abogado optó por responder que el caso fue "hace muchos años" y que así como visitó ese barrio, también estuvo en "otros asentamientos".

"En definitiva, la realidad argentina es gente que son trabajadores, gente que son trabajadores y han tenido antecedentes, gente de todo tipo. Yo no soy autoridad para cancelar a nadie, no me interesa serlo. No es ni dar un paso adelante, ni siquiera yo soy el indicado de juzgar. Nunca fue mi tarea juzgar a la gente", señaló.

Uno de los conductores le insistió si era, efectivamente, Auge la persona que estaba con él, a lo que Burlando respondió que no lo había "chequeado" y que él no fue "el que hace el video".

Por tercera vez, le vuelven a preguntar al abogado si la persona con la que se mostró es uno de los asesinos de Cabezas, a lo que Burlando respondió: “Puede ser, puede ser. En los videos que vas a seguir viendo vas a ver gente con antecedentes, es la realidad argentina. ¿Puede ser que sea José Luis Auge? Puede ser que sea José Luis Auge o cualquier otra persona". Luego, aclaró que no lo reconoció ni que lo "esté abrazando".

A fines de 2022, Burlando anunció que iba a ser candidato a gobernador bonaerense, sin muchas precisiones sobre propuestas y alianzas, pero con consignas punitivistas. Mientras informó su intención electoral, estaba llevando la defensa de la familia del jóven Fernando Báez Sosa, en el juicio por su asesinato.