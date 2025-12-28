PJ: La votación del Presupuesto volvió a poner de relieve diferencias que preocupan a futuro

"Queremos matarlos y al mismo tiempo necesitamos retenerlos", comentaba un senador del interbloque Popular el sentimiento respecto a los tres integrantes que votaron junto al oficialismo el Presupuesto y, en especial, el Capítulo II, que incluyó el artículo 30 que desfinancia la educación pública, sobre el que el peronismo basó su estrategia de rechazo. Sumar esos votos no hubiera modificado el resultado final, pero el peronismo se habría mostrado unido ante la avanzada libertaria. En especial, indicaban en el bloque, por los debates de fondo que se vienen, como el de la reforma laboral y una nueva integración de la Corte Suprema. En el aspecto positivo, subrayaban que en este cierre de año Unión por la Patria había quedado ratificado como el único espacio opositor a Javier Milei ante la actitud de los otros bloques, totalmente desarticulados y sin un mensaje que los identifique.

"Ustedes cuando vayan a dormir hoy díganle a sus hijos: 'Mirá, vengo contento porque reventé el sistema educativo argentino'", ironizó el jefe del interbloque, José Mayans, en su discurso de cierre. Si bien no personalizó el mensaje, los principales destinatarios estaban en su propia bancada. El senador catamarqueño Guillermo Andrada, la tucumana Sandra Mendoza y la jujeña Carolina Moisés -los tres pertenecientes al subbloque Convicción Federal, refractario a la conducción de Cristina Kirchner- le habían adelantado un rato antes que votarían junto a La Libertad Avanza por indicación de sus referencias políticas. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, en el caso de Andrada, y el de Tucumán, Osvaldo Jaldo, en cuanto a Mendoza. Respecto a Moisés, no quedaba claro si era alguno de esos dos o si se trataba del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, cercano a Sergio Massa.

"Les dijimos de todo menos lindos. Pusieron cara de compungidos, argumentaron que se trataba de una cuestión de obediencia debida", contaba uno de los senadores que participó de la trastienda. El peronismo había obtenido un importante logro en el tratamiento en Diputados con el rechazo al Capítulo XI, en donde el Gobierno insistía en la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario. En esa ocasión, el propio Jaldo adelantó que sus diputados del bloque Independencia no avalarían esa inclusión de último momento y cumplieron.

El bloque de senadores quiso repetir el suceso con el artículo del recorte educativo, tanto por la eliminación del compromiso de destinar el 6% del PBI a educación, como el brutal recorte al fondo para escuelas técnicas, pero no consiguió sumar respaldos más allá de tres senadores radicales. En la previa, no sólo habían imaginado contar con los 28 votos propios y los de algunos radicales, sino que también se ilusionaban conseguir adhesiones de fuerzas provinciales con alguna familiaridad con el peronismo como las que gestionan en Salta, Misiones, Córdoba o Neuquén. Sucedió lo contrario: hubo propios que acompañaron la decisión de esas fuerzas provinciales.

Dos cuestiones se desprendían de esto. Primero, la dificultad del peronismo para unificar una misma línea política, en especial con los gobernadores Jaldo y Jalil. Segundo, el efecto "mancha venenosa" que continúa representando el kirchnerismo para muchas fuerzas provinciales, que no quieren aparecer en la foto votando juntos en el Congreso, lo cual representa una dificultad a superar en el armado que pretenda convertirse en mayoritario en 2027. Respecto al primer punto, hubo legisladores que conversaron con Jalil sobre la conveniencia de mantenerse dentro de la estrategia del peronismo, incluso como forma de mostrar coherencia en su discurso. "¿Vos vas a jugar con el peronismo o con los libertarios?", le planteó Jorge Capitanich, con tres mandatos como gobernador de Chaco en sus espaldas. Sin embargo, nadie logró persuadir al catamarqueño de modificar su posición, seguro de la conveniencia de mantenerse cerca de la Casa Rosada. Con Jaldo, decían, era incluso más difícil hablar.

El planteo de asegurar la gobernabilidad de sus provincias convencía cada vez menos. Para empezar, porque, como desarrolló la senadora riojana Florencia López, el proyecto oficializa una reducción del 40% de los recursos que reciben las gobernaciones con relación al último presupuesto votado por el Congreso. "Es inentendible que desde las provincias se vote a favor", sostuvo. Buenos Aires, Formosa, La Rioja, La Pampa y Tierra del Fuego necesitan tanto o más que Catamarca y Tucumán de los recursos que Nación escatima y, sin embargo, mantienen su postura de oposición al modelo libertario. "La situación de las provincias se va a ir agravando con el correr de los meses y algunos apuestan a tratar de salvarse con algunas migajas como los ATN que les mandaron en los últimos días", comentaba un senador que responde a Cristina Kirchner. En su visión, esos gobernadores volverán al redil peronista recién cuando vean que cambió la mano electoral. De hecho, la campaña la hicieron con un discurso opositor y luego, como si nada, retomaron el diálogo con la Rosada luego de haberse impuesto en los comicios en sus provincias.

Respecto a las fuerzas provinciales reacias a mostrarse en una foto con el kirchnerismo, un ejemplo potente era el del cordobesismo. La senadora Alejandra Vigo, esposa del ex gobernador y diputado Juan Schiaretti, se abstuvo en la votación. La acompañó la única senadora de La Neuquinidad, Julieta Corroza. "Quedaron mal con todos", sostenían desde el bloque peronista. En ese sentido, marcaban como un logro de los últimos debates en Diputados y Senado que el único bloque coherente en el rechazo a las políticas de ajuste libertarias había sido Unión por la Patria, que además se preocupó en sostener propuestas en distinto sentido. Todo lo contrario había sucedido con los legisladores de Provincias Unidas y de la UCR, que votaron desperdigados y no consiguieron elaborar un discurso alternativo al de la ultraderecha gobernante. Hubo casos, incluso, que el discurso en el recinto fue de rechazo, pero votaron a favor, como hizo la salteña Flavia Royón, ex funcionaria de Alberto Fernández. La única opción para los que rechazan el gobierno de Milei y son víctimas del brutal modelo libertario es el peronismo.

La disyuntiva es que para 2027 en buena parte del peronismo creen que hay que confluir con esos sectores, hoy dialoguistas, en una mirada de producción y federalismo en confrontación con Milei. "Una alternativa sin sectarismo, sin bajar los brazos, sin dejar de hablar con los que piensan diferente. No alcanza con resistir, no alcanza con cuidar, hay que dar una perspectiva de futuro", fue el mensaje que dejó el gobernador Axel Kicillof en el encuentro de esta semana del Movimiento Derecho al Futuro, que se pareció bastante al lanzamiento de una candidatura nacional. Kicillof es de la idea de ser contemplativo con los gobernadores que sostienen el diálogo con el Ejecutivo, a la espera del momento que vuelvan a propuesta del justicialismo. Achicar el espacio, sostienen en su entorno, nunca puede resultar beneficioso.

La cuestión era que, mucho antes que eso, quedaban importantes debates por zanjar. Por ejemplo, el de la reforma laboral en febrero. Jaldo y Jalil ya avisaron que estaban predispuestos a convalidar una actualización de las leyes de trabajo, algo que el PJ y la CGT plantearon como inviable. También está la reformulación de la Corte Suprema y el nombramiento del procurador general, temas que volvieron a surgir luego del acuerdo por las designaciones de los representantes de diputados en la AGN. Sin embargo, desde el kirchnerismo aclaraban que todavía no habían recibido ningún mensaje de parte del Ejecutivo, por lo que especulaban sobre la alternativa que buscaran como aliados a algunos gobernadores y no al peronismo en su conjunto. Esas posibilidades que se perfilaban en el horizonte eran vistas como incluso más graves que la aprobación del Presupuesto.