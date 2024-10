Milei intenta postular como Procurador a uno de los jueces que definirá el futuro de Cristina Kirchner el 13 de noviembre

El Gobierno mueve fichas judiciales. Uno de esos movimientos es intentar proponer ocupar el lugar de Procurador General de la Nación, donde está interinamente desde la administración Cambiemos Eduardo Casal. Ahora, Javier Milei quiere postular a uno de los jueces que definirá el futuro de Cristina Kirchner el 13 de noviembre, Mariano Borinsky, según confirmaron fuentes inobjetables de la Casa Rosada a El Destape.

El miembro de la Cámara Federal de Casación Penal es uno de los nombres que tiene arriba de la mesa el equipo judicial libertario, que ocupan entre otros el asesor presidencial Santiago Caputo y el Secretario de Justicia, Sebastián Amerio.

Borinsky, junto a los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, resolverán el futuro de la ex presidenta en la causa Vialidad el 13 de noviembre. Según adelantan medios afines a estos magistrados y con llegada a Comodoro Py, será un fallo contra CFK. Se ratificará su condena a 6 años de prisión y su inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos.

En diálogo con El Destape AM 1070 hace días, Borinsky contó: "El 13 de noviembre es la fecha de sentencia que fijó la sala cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal. Estamos trabajando, deliberando, en la parte final de impugnación, con los colegas trabajando".

La causa Vialidad tuvo una primera resolución en diciembre de 2022 cuando la ex mandataria fue condenada a seis años de prisión por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.

El Gobierno tiene en carpeta para ser jefe de los fiscales a Borinsky y también tiene dos nombres más. Uno es el de Juan Bautista Mahiques. Y otro es el de Javier Leal de Ibarra.

A saber: Borinsky, tal como reveló El Destape, se reunía con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos a escondidas y sobreseyó al ex presidente en la causa del espionaje a los familiares de la tripulación del ARA San Juan. Macri lo recibía con excusas variopintas como jugar al paddle o al tenis.

Por su parte, Mahiques es el fiscal general porteño. Tuvo su pico de protagonismo tras su excursión a Lago Escondido junto a directivos de Clarín, espías, funcionarios porteños y parte de la familia judicial.

Y Leal de Ibarra es titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Hasta hace un año era el encargado de las escuchas judiciales.

Si bien la intención del Gobierno es cambiar al Procurador, sabe que aún no hay consenso. Necesita de los dos tercios del Senado y por ahora los votos no los tiene para ninguno de los tres jueces que tiene en mente. "Pregúntenle a Cristina a ver si Unión por la Patria va a votar a Mahiques", bromeó un funcionario en Balcarce 50.

Una estrategia judicial con varios frentes

Por eso, se conforma con mandar los pliegos de 150 jueces. Esto sucederá la próxima semana. Fue una obligación del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). "Tenemos 240 vacantes, no podemos demorarlo más", dijo una persona del entorno de Cúneo Libarona.

Por otro lado, el Gobierno tuvo que salir a desmentir que va a poner por decreto a los dos jueces de la Corte Suprema que propuso Milei: Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Hace días, hubo medios que dieron a conocer esa novedad, que en Casa Rosada salieron a cruzar tajantemente. "Ya lo hizo Macri y le salió mal. No vamos a hacer lo mismo, no avalamos eso", afirmó una fuente judicial del Gobierno a El Destape. Así y todo, aclaró: "Igualmente, nosotros ya no hicimos lo mismo. Macri ni mandó el tema a debatir al Senado. Nosotros por lo menos lo hicimos, hubo audiencias públicas".

Es que los pliegos de los jueces para la Corte Suprema están trabados en el Senado. El Gobierno no logra ni las firmas para ir a sesión. Y para colmo, los votos tampoco los tiene. También necesita dos tercios.

Por el momento, los escenarios que maneja el Gobierno para el máximo tribunal son tres: por un lado, extenderle la función a Carlos Maqueda como cortesano luego de cumplir los 75 años de edad (29 de diciembre), que es la edad límite; por otro lado, está la idea de sumar conjueces; y como tercera opción apuntan a que se trate en el Senado ambos pliegos, se rechacen y Milei mande dos nuevos nombres. "Tenemos como 20 jueces para postular", expresó a El Destape un integrante de la mesa judicial del Presidente.

En la Casa Rosada no quieren que en el receso estival haya solo tres jueces en la Corte. "Sería un acto de total irresponsabilidad, no podemos funcionar así", dijo un hombre de la mesa chica del Gobierno a este portal. Mientras, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti esperan.