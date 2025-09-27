EN VIVO
Javier Milei presidente

Milei convocó al Consejo de Mayo tras el pedido de Trump de recomponer vínculo con gobernadores

El gobierno de Javier Milei tomó nota del pedido de Donald Trump para que revierta el escenario adverso en el Congreso y llamó para este lunes a que se reuniera el Consejo de Mayo con gobernadores.

Este lunes 29 de septiembre el Consejo de Mayo volverá a reunirse en Casa Rosada luego del pedido de Donald Trump a Javier Milei para que recomponga vínculos con los gobernadores y así revertir el escenario en el Congreso y generar gobernabilidad. Además de gobernadores, asistirán referentes políticos, sindicales y empresariales en busca de avanzar en los 10 puntos que firmaron los líderes provinciales en el Pacto de Mayo.

