Milei convocó al Consejo de Mayo tras el pedido de Trump de recomponer vínculo con gobernadores

Este lunes 29 de septiembre el Consejo de Mayo volverá a reunirse en Casa Rosada luego del pedido de Donald Trump a Javier Milei para que recomponga vínculos con los gobernadores y así revertir el escenario en el Congreso y generar gobernabilidad. Además de gobernadores, asistirán referentes políticos, sindicales y empresariales en busca de avanzar en los 10 puntos que firmaron los líderes provinciales en el Pacto de Mayo.