A un año de haber derrotado a Sergio Massa en el balotaje, Javier Milei se mueve solo, en el centro de la escena. Nació de las ruinas del sistema político y sigue caminando entre sus escombros. Un año después, el silencio del ex candidato presidencial de Unión por la Patria es más que resultado de una decisión personal. El líder de la extrema derecha argentina enmudeció a gran parte del arco político: o deciden no hablar, o especulan o hablan como si no fueran responsables del ascenso fulminante de un espécimen como Milei.