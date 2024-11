Kicillof se contrapone a Milei y pide el Canal Magdalena: “No es un tema de plata, es una definición política”

En el marco del día de la soberanía Nacional, el gobernador Axel Kicillof realizó un acto desde el monumento de la Vuelta de Obligado en San Pedro y volvió a centrar su discurso en hacer una clara contraposición de su modelo de país con el que está llevando adelante Javier Milei. En ese sentido, se centró en pedirle a Nación que “ceda el Canal Magdalena” para terminar las obras. “Se trata de recuperar soberanía, no solo para nuestra provincia, sino para toda la Argentina”, afirmó durante su discurso. En diálogo con El Destape, el Gobernador explicó que “no se trata de un tema de plata”, sino que “es una definición política”.

“El Canal Magdalena es una obra que cuesta entre 250 y 300 millones de dólares, obviamente es un montón de plata pero la Ruta 11 que estamos terminando ahora tiene ese costo, y la Provincia lo ha podido afrontar con créditos, incluso podríamos pensar en un sistema público-privado”, explicó a este medio. Además remarcó que lo importante “es que se haga. Estamos empujando esto hace demasiado tiempo, y en un año recuperamos el valor la obra. No se hace porque hay otros intereses”, cerró sobre el tema.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Es así como el Gobernador anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de Ley para “declarar interés provincial” el Canal Magdalena y apuntar todos los cañones hacia Balcarce 50. La idea del escrito es que obtenga la mayor cantidad de votos de los distintos espacios políticos, para lograr una fuerte cohesión entre las diferentes fuerzas y conseguir mayor volumen político a la hora de exigirle a Nación la obra. En el Congreso de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro presentó un escrito de características similares. Kicillof tomó nota de ello y aprovechó la oportinidad para tender un puente con dirigentes de la primera línea del espacio de Cristina Fernández: “Agradezco a Wado (De Pedro) y a Juliana (Di Tulio) el proyecto que presentaron para empujar desde allá también”, señaló.

Y sobre la misma línea hizo mención a la Hidrovía que el gobierno nacional privatizó por 30 años más: “Pocas veces se despreció tanto la soberanía nacional: estamos frente al Paraná y no hay mejor lugar para hablar de la llamada a licitación que vienen amenazando con lanzar para la vía navegable troncal”, dijo. “Nuestra Constitución es clara y dice que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio: Milei no puede privatizar nuestro río y no puede darles la espalda a las provincias”, remarcó.

El acto contó con la presencia de casi todo su gabinete en el que conviven fuerzas como el Frente Renovador y La Cámpora. Así dijo presente el massita Jorge D’Onofrio (Transporte), y el único camporista presente fue Nicolás Kreplak (Salud), mientras que sus compañeras del mismo espacio político, Daniela Vilar (Ambiente) y Florencia Saintout (a cargo del Instituto Cultural) se ausentaron. El resto de los ministros y ministras propios de su riñón estuvieron en primera fial, así como también intendentes e intendentas del conurbano y de la llamada “mesa de Ensenada”; legisladores y legisladoras nacionales y provinciales; referentes sindicales y culturales; representantes de movimientos sociales; concejales y concejalas.

Por su parte, Kicillof dijo que “todas nuestras riquezas pueden convertirse únicamente en fuente de explotación y apropiación por parte de unos pocos si la soberanía no viene acompañada por la justicia social: ese es nuestro compromiso aquí en el lugar en el que nuestros patriotas dieron la vida”.

En ese marco sostuvo que las políticas que lleva adelante el gobierno Nacional “son totalmente anacrónicas: hoy estamos ante un mundo en que los países defienden su trabajo, su producción y su soberanía. Tendrían que escuchar a los diferentes sectores que la están pasando mal y darse cuenta de que lo que tienen que defender no es un credo en el que solo cree Milei, sino el trabajo, la producción y la soberanía argentina”.

Las definiciones internacionales que Kicillof criticó

En medio de un acto, mayormente institucional y con la liturgia peronista clásica marcada - aunque sí estuvo presente- Kicillof repasó las definiciones en materia geopolíticia y de política internacional del gobierno libertario en los últimos meses.

“Milei rechazó algo que le costó al país muchísimos esfuerzo como ser admitido en los BRICS; hay que tener anteojeras ideológicas y obtusas”, dijo y advirtió que “ni bien podamos lo vamos a revertir”. También reprochó la ausencia del gobierno nacional en la primera cumbre del Mercosur: “Rechazamos por traición a la soberanía el abandono de nuestra región”, dijo al respecto.

“(Milei) por un afán de celebrity y para llamar la atención porque no tiene una razón nacional, votó en contra de las niñeces y los derechos de las mujeres en las Naciones Unidas. A la provincia de Buenos Aires le da vergüenza que por capricho de Milei se niegue a defender a las mujeres, a las niñas, a los pueblos originarios”

Además, el Gobernador dijo que Nación está “rompiendo una tradición sostenida durante décadas de neutralidad y paz” de la Argentina, al momento en que “pidió incorporarse a la OTAN”. Finalmente, Kicillof dedicó unos minutos a la defensa de las Malvinas: “Milei no se pronunció sobre la visita de un alto funcionario británico a puerto argentino y firmó un acuerdo que fue hasta criticado por la vicepresidenta Victoria Villarruel”, remarcó y subrayó: “No nos sorprende de un Presidente que idolatra a Margaret Thatcher y no protesta ante ejercicios militares del Reino Unido en nuestras islas. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas, y eso hay que afirmarlo todos los días desde la acción de gobierno”.