Javier Milei, sobre Victoria Villarruel: "No tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones"

El presidente Javier Milei habló sobre el rol de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien "no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones" del Gobierno nacional. "Está mucho más cerca del círculo rojo, lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta", dijo el jefe de Estado respecto a la titular del Senado.

"No participa de las reuniones de gabinete, decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar de las reuniones de gabinete", contó el libertario en La Nación Más. Consultado por si tiene diálogo con Villarruel, sentenció: "Lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles".

El jefe de Estado se refirió también al despido de la ahora ex canciller Diana Mondino, a quien reemplazó en el cargo con Gerardo Werthein. "Le pregunté lo que pasó", explicó, tras la votación de Argentina contra el bloqueo a Cuba; explicó que tardó "30 minutos en buscar toda la información" y no dudó en echarla. "No tienen permitido un milímetro de error", señaló sobre sus ministros, y recordó el despido del ex jefe de Gabinete Nicolás Posse: "Eché a un amigo de 18 años. Acá, o laburás y hacés las cosas bien, o pista".

En el mismo día en que sacó un fuerte mensaje contra el periodismo, Milei ratificó sus dichos. "A gran parte del periodismo le gusta el boxeo de muy alta violencia, pero con la situación en particular de que el contrario tiene que estar atado de pies y manos", comentó y agregó: "El periodista puede boxear con toda la violencia que quiera, se puede hacer el Muhammad Ali o Cassius Clay, como quieran decirle, y pegarle todo lo que quieran".

Además, el Presidente dio detalles sobre las veces que el Gobierno dio marcha atrás con medidas anunciadas y contó que, incluso, en ocasiones esas marchas atrás se dieron por las críticas de un sector del periodismo. "Hay algunos compañeros tuyos de la nación más que me han hecho cuestionamientos y yo los he llamado para darles las gracias", señaló ante la atenta escucha del periodista Esteban Trebucq, y sumó: "Este es un gobierno que hace muchas cosas. Cuando vos hacés muchas cosas, a veces la tirás a la tribuna. Son cosas que pasan".

"Estamos ganando por una goleada nunca vista en la historia de la humanidad", dijo al elogiar su gestión económica. "En seis meses, Argentina hizo un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI. No existe en la historia de la humanidad alguien que haya hecho eso", añadió.