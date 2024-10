Javier Milei, presidente: el minuto a minuto de este jueves 17 de octubre

En apenas 48 horas, Sandra Pettovello se desprendió de dos funcionarios claves del megaministerio de Capital Humano. Primero le tocó al subsecretario de Políticas Sociales, Martín Galmarini, que fue eyectado de un área con un presupuesto millonario que Pettovello decidió no ejecutar ni repartir. Después, llegó el turno de Leila Gianni, la ex funcionaria kirchnerista que ganó una enorme trascendencia pública con el gobierno de Javier Milei. Con esos dos despidos, la ex periodista graduada en la Universidad Austral elevó la estadística de los funcionarios eyectados por la administración de extrema derecha: según los datos del politólogo Pablo Salinas, ahora son 75 en 311 días de gobierno, uno cada cuatro días, y el 27% de ese total son ex miembros del ministerio de Pettovello.