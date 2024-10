El ministro de Economía, Luis Caputo, sugirió que la población "saque" sus dólares del colchón y "empiece a usarlos" al indicar que "el objetivo del blanqueo" de capitales es que "los dólares salgan a la calle y la gente los use". Además, remarcó que los comerciantes "ya pueden facturar en dólares" y que el blanqueo "duplicó en cash" el realizado durante la gestión del expresidente Mauricio Macri.

"Aprovecho para decirle a los comerciantes que ya pueden facturar en dólares tranquilamente. La gente puede sacar sus dólares y empezar a usarlos", dijo Caputo en una entrevista con La Nación, durante el Coloquio de IDEA en la ciudad de Mar del Plata.

Al ser consultado por el blanqueo de capitales, por el que actualmente no deben pagarse alícuotas hasta los US$ 100.000 y un 10% para montos mayores, afirmó que viene "mejor de lo que se esperaba" y lo comparó con el implementado durante la gestión de Macri. "Ha duplicado en el cash el blanqueo que hizo Mauricio Macri. Creo que eso va a dar también un impulso a la economía", indicó Caputo.

Para el ministro, el blanqueo no tiene un objetivo "recaudatorio" sino de "reactivación" de la economía. "De que esos dólares salgan a la calle y la gente los use", apuntó.

Por otro lado, cuestionó a la oposición por "buscar temas sensibles para instalar" y ejemplificó con el actual conflicto con las universidades nacionales, que este jueves tienen a sus docentes y autoridades de paro en reclamo de mayor presupuesto. "Lo único que nosotros estamos diciendo es que sabemos que hay despilfarros, por no decir curros, entonces los queremos auditar. Es la plata de la gente, no es nuestra. El sentido común dice que hay que auditarlo", subrayó.

Además, aseguró que el RIGI "viene espectacular" y afirmó que "hay casi US$ 50.000 millones en inversiones y lo único que hacemos es ver inversiones de la economía real". "Estamos en un cambio histórico, no tengo la más mínima duda. Ojalá todos, en particular los locales, así lo vean y lo puedan aprovechar", planteó.

Sin definiciones sobre el cepo, Caputo presionó por la falta de inversiones

Ayer, Caputo cerró la primera jornada del 60º Coloquio de IDEA con un inédito tono de reclamo a los empresarios por la falta de inversiones, en un discurso en el que buscó polarizar con la "herencia" y con la oposición kirchnerista.

"¿Es ahora?", fue la pregunta que los presentadores le hicieron a Caputo al introducir su discurso en el hotel Sheraton de Mar del Plata. Se trató de un condicionante al que el funcionario contestó de manera acorde durante los 45 minutos en los que habló.

Parte de su respuesta fue la habitual. Arrancó pidiendo "recordar de dónde venimos" y dijo que nadie iba a creer en diciembre pasado lo que hicieron en materia fiscal, inflacionaria o monetaria. "La previa a la salida de la Convertibilidad era Disneylandia al lado de lo que heredó Javier Milei", sintetizó.

Lo novedoso vino luego, cuando remarcó la falta de reacción empresarial a los logros del programa económico, al punto en el que habló del "escepticismo" del sector. "¿No debería haber mucho más optimismo? Hay todavía ese escepticismo contra el que también luchamos", reconoció de cara al círculo rojo.

"Si nosotros no podemos convencerlos a ustedes, que son los empresarios más importantes, de que es el momento, entonces vamos a tardar mas en salir", agregó en ese sentido, y señaló a los empresarios: "Hoy el país tiene superávit comercial, fiscal, de cuenta corriente, energético... ¿Qué mayor certeza podemos darle a los empresarios que esa?". Además pidió colaboración para una mayor desaceleración en los precios. "Si bajamos el impuesto PAIS y nadie baja precios o los precios suben, la gente va a decir 'este es un tonto'", alertó.