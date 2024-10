Conflicto universitario: llega un nuevo paro en el punto más álgido del conflicto

En el marco de las tomas que se mantienen en cerca de 100 facultades de universidades nacionales de todo el país, estudiantes de distintas casas de estudio realizaron el miércoles movilizaciones contra el veto del presidente Javier Milei a la ley de presupuesto y la posterior ratificación del Congreso. Las marchas fueron en la previa del paro nacional convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales para este jueves, el segundo desde el ataque de parte de la Cámara de Diputados, que contará con el apoyo de alumnos de todo el país, que en algunos casos frenarán sus propias medidas de fuerza para no afectar el impacto de la de los docentes y no docentes.

Las movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires y en La Plata fueron masivas, como se vio en las imágenes que circularon en redes sociales. En la Ciudad, la marcha convocada por los 13 centros de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) fueron desde la Plaza Houssay hasta el Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación, comandada por Carlos Torrendell; en La Plata, la movilización fue hacia la Plaza Moreno.

"Lamentablemente no hemos recibido una respuesta (del Gobierno), a pesar de haber realizado esta movilización, que fue sumamente masiva, con una participación muy grande de los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires", explicó a El Destape Isabel González Puente, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras (Cefyl).

Hoy, en apoyo al paro de trabajadores docentes y no docentes, algunas de las facultades que permanecen tomadas cerrarán sus puertas para reabrirlas el viernes. "La facultad va a permanecer cerrada bajo control estudiantil, obviamente, porque sigue tomada, pero nos parece importante que el paro de los trabajadores no docentes y docentes, que son los que están siendo más afectados por esta situación de ajuste presupuestario, tenga impacto y tenga relevancia. Por lo cual mañana Puan va a permanecer cerrada y el viernes retomaremos las actividades académicas con clases públicas en la calle nuevamente, con distintas actividades culturales y artísticas durante todo el día para seguir poniendo en agenda este reclamo", agregó la presidenta del Cefyl.

Paro de trabajadores de universidades y lo que viene: el caso de la UNQ y el cierre de cursos

La semana pasada, el Frente Sindical de Universidades Nacionales anunció un paro nacional de docentes y no docentes para este jueves 17 de octubre. "El Frente Sindical ha resuelto la profundización del plan de lucha con un horizonte de disputa con el gobierno nacional que nos ha privado de la herramienta de la Ley de Financiamiento Universitario y de una paritaria que reconozca la especificidad de trabajadoras y trabajadores universitarios y ofrezca una solución a la grave situación salarial", indicaron los gremios en un comunicado, mientras que aclararon que la semana siguiente será una "semana de lucha".

En el escrito que difundieron también marcaron que, antes del paro, mantendrían una reunión el martes 15 de octubre con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y representantes estudiantiles. En esa reunión, tanto los rectores como los docentes y no docentes dieron sus visiones sobre la problemática. "No hubo un acuerdo completo, cada organización llevó su planteo", contó a El Destape Antonio Rosselló, docente y miembro de las Mesas Ejecutivas de al AGD-UBA y la Conadu Histórica, quien continuó: "El CIN pide ir a la discusión del Presupuesto 2025 del Parlamento. Nuestra posición como Federación es que lo que necesitamos son paritarias ahora, porque no podemos esperar a que el Parlamento vote un presupuesto que después sea vetado por el Ejecutivo, como ya anunció, si hay cambios en las unidades de gastos. Lo mismo pedimos para el aumento de las becas estudiantiles, no se puede esperar a la sanción del Presupuesto".

La urgencia es real: el miércoles, la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) anunció la suspensión de nuevos ingresantes a las carreras informáticas. "Debido a la emergencia presupuestaria en curso y cuya profundización se prevé en 2025, la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) no inscribirá nuevos/as estudiantes a las carreras de Tecnicatura Universitaria en Programación Informática (TUPI) y Licenciatura en Informática (LI), hasta nuevo aviso", informó la universidad.

"Consolidado el veto a la Ley de Financiamiento Universitario y en función del proyecto de Presupuesto enviado por Poder Ejecutivo al Congreso, la Universidad no puede garantizar el acceso en condiciones adecuadas a dichas carreras, por lo cual ha determinado pausar la inscripción de nuevos ingresos, para asimismo asegurar calidad educativa a los/as 5.505 estudiantes que actualmente tienen las dos carreras", añadió.

La violencia de personas externas el estudiantado en las tomas

Desde el lunes, día en que se volvieron masivas las tomas, se viralizaron situaciones violentas contra los estudiantes. La primera y más significativa fue en la UNQ, cuando un grupo de personas asociadas a La Libertad Avanza y que decían ser estudiantes -pero de los cuales los integrantes de esa universidad identificaron solamente a uno- se hicieron presentes en la asamblea de estudiantes y tiraron gas pimienta para luego denunciar que habían sido atacados por los propios estudiantes.

Algo similar denunciaron estudiantes que participaban de la toma en la sede villa Mercedes de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), donde funcionan las facultades de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales (Facejs) y de Ingeniería y Ciencias agropecuarias (FICA), y donde se advirtió que hubo ataques con piedras para desalojar la toma. "Denunciamos y repudiamos la violencia ejercidas por un grupo de personas, encabezadas por el subsecretario de Bienestar Estudiantil Matías Funes y Franja Morada, queriendo irrumpir la toma pacífica efectuada desde el día lunes a partir de las 17.30 y finalizando el día de hoy a las 20", expresaron en un comunicado los centros de estudiantes de esas facultades. Parecida fue la denuncia que se hizo sobre la Universidad Nacional de La Pampa con sede en General Pico, donde grupos organizados por WhatsApp fueron a la sede en la que funcionan las facultades de Ciencias Humanas, Ingeniería y Veterinaria; una vez allí, quemaron banderas, rompieron algunos carteles e impidieron durante un rato que los estudiantes entraran y salieran del edificio.

Por otra parte, se difundieron imágenes de policías uniformados queriendo entrar a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (Unpa). "Acá adentro con armas nadie. Acá hay estudiantes defendiendo el derecho a la educación pública", le decía un estudiante al efectivo policial en el video que se conoció.