El dirigente social Juan Grabois se cruzó este miércoles por la noche con Fran Fijap, el troll libertario que la semana pasada hizo un raid televisivo después de ir a provocar al Congreso y terminar siendo agredido. Otra vez, el seguidor de Milei protagonizó una serie de frases agresivas y desinformadas sobre el paro universitario y la toma de las universidades públicas.

Todo comenzó cuando Grabois detalló en el programa A Dos Voces, que se emite por TN, que le “parece bien que se debata y se discuta” sobre el presupuesto de las universidades. “Yo soy docente de la UBA de 12 años de antigüedad, después de varios años de ser ayudante alumno de manera gratuita. Cobro 210.000 pesos y soy jefe de trabajos prácticos”, cruzó el dirigente social.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Y agregó: “Y veo una diferencia entre los chicos de LLA, uno de ellos dice que cobra mucho y una de las chicas dice que cobran poco”. Ante este planteo, Fijap atacó a Grabos y lo acusó de mentiroso. “Yo nunca dije eso. Sos un mentiroso”, disparó el joven. Grabois respondió: “No me interrumpas, por favor”. Y siguió: “El eje central de la discusión es que el presupuesto de este año es un 35 por ciento inferior al del año pasado. Es muy difícil sostener el ciclo lectivo así”.

“Yo tengo la suerte de tener otros ingresos, pero hay un montón de docentes que se están yendo, porque en la universidad privada me pagan en una clase lo que la UBA me paga todo el mes”, detalló y lanzó: “El problema no es si este pibe me grita o me dice mentiroso, o un pibe le pega a él, que yo lo sufrí y es feo. El problema es cuando el Estado ejerce la violencia”.

En este marco, cruzó a Patricia Bullrich y Javier Milei. “Cuando tenés a la señora que maneja las fuerzas de seguridad del país y al comandante en jefe de las fuerzas armadas hablando de una conspiración de zurdos, eso es violencia desde el Estado”, remarcó.

Sobre esto, Fijap dijo que a él lo quisieron matar en el Congreso mientras que Grabois no sufrió eso en el Aeropuerto. “A mí me querían matar. A él solamente le gritaron un poco en el aeropuerto. Cuando el Gobierno habla de que se quiere volver a los 70, ahí te das cuenta. Por qué me fueron uno solo contra 500, algunos con destornilladores y facas”, apuntó. “Yo no quiero polemizar con este joven”, cruzó el dirigente social que disparó: “Creo que uno tiene derecho a repeler una agresión. Me voy a defender así vengan uno o 500. No le voy a dar el gusto de salir corriendo a nadie”.

“Entiendo que estás haciendo carrera, que necesitás ser conocido y me parece una aspiración válida, pero no me interrumpas, porque esa es una forma de generar violencia”, agregó Grabois cuando el libertario intentó interrumpirlo de nuevo. “No poder sostener un debate sin insultar ni adjetivar demuestra una debilidad intelectual muy grande. No te hace bien a vos en tu carrera. Tratá de discutir con argumentos”, disparó.

El joven influencer le respondió: “Estás mintiendo. Te hacés tan el intelectual y todo, pero estuviste en un gobierno de corruptos y ladrones”. Grabois le respondió: "Estás mezclando los violadores de la pandemia con el conflicto universitario. No tiene ni ton ni son".

Pero eso no fue todo, Fijap protagonizó una imprecisión cuando se refería a Luca Bonfante, secretario general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y no pasó desapercibida. "El está estudiando Filosofía y Letras", indicó el youtuber libertario, pero Bonfante lo expuso:"Historia, porque Filosofía y Letras es la facultad". Y Grabois intervino: "Como nunca pisó una universidad hay que explicarle", añadió el dirigente estudiantil.

Fijap lo cruzó: "No te hagas el canchero". Tras ese momento, Grabois hizo una evaluación de la gestión de Milei. "Lo veo muy mal. Tengo una visión muy negativa. Tiene malas ideas, malas políticas y muy malas personas. De eso no va a salir nada bueno. Porque los de arriba no se agarran a piñas en la calle ni tienen que andar corriendo porque se van a una manifestación a poner el cuerpo. Están bien", cerró.