Diputado cuestionó a Cristina Kirchner por la condena, pero confesó que no leyó el fallo

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Nicolás Mayoraz, afirmó que no le preocupa "en absoluto" que en caso de sancionarse el proyecto de ley de Ficha Limpia un candidato no pueda participar de elecciones aunque sea declarado inocente por la Corte Suprema. Además, aseguró que el encarcelamiento del presidente brasileño Lula Da Silva -que pese a ser absuelto le impidió ser candidato en 2018- "no cambió la voluntad popular" sino que "simplemente no pudo participar de una elección".

"No me preocupa en absoluto", dijo Mayoraz al ser consultado sobre un posible escenario que permitiría la vigencia del proyecto de ley de Ficha Limpia, que prevé la prohibición de que una persona condenada en segunda instancia -sin revisión de la Corte Suprema- pueda postularse como candidato en elecciones.

El diputado libertario, que es impulsor de esta iniciativa, fue preguntado por el caso de Lula Da Silva, que en el 2018 no pudo participar de las elecciones en las que fue electo Jair Bolsonaro por estar preso, pese a que luego de 580 días la Corte Suprema revocó el fallo judicial, lo liberó y tres años después volvió a ser elegido presidente. "¿No le preocupa en absoluto que no dejen participar a alguien que al final puede ser inocente?", preguntó el periodista Ari Lijalad. "No me preocupa", contestó Mayoraz.

Para el legislador, aquella decisión de la Justicia brasileña en el juicio por la causa Operación Lava Jato, que derivó en el encarcelamiento de Lula Da Silva "no le cambió la voluntad popular" a la sociedad brasileña. "Simplemente no pudo participar de una elección, como le ocurre a tantas personas que no pueden hacer distintas actividades porque no reúnen los requisitos para ello", minimizó Mayoraz.

Por otro lado, el diputado también se refirió a la reciente ratificación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos que recibió la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y, pese a afirmar que no leyó el expediente de la causa, aseguró que fue condenada fue por la "responsabilidad" que tuvo en la obra pública de Santa Cruz. "La obra publica fue un escandalo en Santa Cruz. La responsabilidad de ella es la principal", señaló Mayoraz, aunque luego admitió no haber leído las 1.500 hojas del fallo de la causa Vialidad. "¿Leyó la condena?", consultó el parodista. "No", contestó el diputado.

Qué dice el proyecto de "ficha limpia"

El dictamen de mayoría del proyecto de ley de "ficha limpia" consiste en una modificación de la ley Orgánica de Partidos Políticos (23.298) en su artículo 33, en el que se establece quiénes no pueden "ser precandidatos en elecciones primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos nacionales, ni ser designados para ejercer cargos partidarios".

El proyecto agrega a los condenados por "los delitos contemplados en el título XI del libro segundo del Código Penal de la Nación previstos en los capítulos VI (cohecho y tráfico de influencias), VII (malversación de caudales públicos), VIII (negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas), IX (exacciones ilegales), IX bis (enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados) y XIII (encubrimiento)".

Luego, se agrega la prohibición para quienes cometieron el "delito de fraude en perjuicio de la administración pública contemplado en el artículo 174, inciso 5, del Código Penal de la Nación" y todos los que sean incorporados en este o "por leyes especiales, en virtud del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción".

"El supuesto previsto en el presente inciso se extenderá desde que exista sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o, en su caso, cumplimiento de la pena correspondiente", continuó.

La disidencia de la Coalición Cívica al dictamen de mayoría plantea que "la prohibición de ser candidato debe regir desde que exista condena penal en cualquier instancia del proceso".