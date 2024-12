El presidente Javier Milei aseguró que por el momento no está previsto que su hermana y secretaria de Presidencia, Karina Milei, compita en las elecciones legislativas del 2025.

Según contó el mandatario, fue "El Jefe" la que descartó ser candidata de La Libertad Avanza en las elecciones en la que se van a renovar la mitad de la bancas de Diputados y un tercio del Senado.

Al ser consultado sobre la potencial candidatura de su hermana, Milei sostuvo: "No lo creo. El otro día estaba desde Italia dando una nota, me lo preguntó Luis Majul, se lo preguntamos y dijo que no. Igual yo no me meto con esas cosas. Porque yo recuerdo que en diciembre del 2018 le dije a Alberto Benegas Lynch (h) que ni loco y, sin embargo, mire dónde terminé". La declaración fue en el marco de una entrevista realizada con la revista Forbes antes de Navidad y que se publicó completa este domingo.

Además, el libertario adelantó cuál será el rol de Karina el próximo año. "Lo que yo entiendo, y mi hermana me manifiesta, es que está construyendo la herramienta política para que podamos estar confortables en nuestros armados políticos. Eso es lo que a ella la motiva y la mueve", precisó.